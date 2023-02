Kulisy śledztwa ws. Niesiołowskiego. "Jedna pani była za bardzo rozmowna"

W czerwcu 2022 roku Stefan Niesiołowski został uniewinniony w głośnym procesie w sprawie rzekomej seksafery. Prokuratura zarzucała byłemu posłowi przestępstwa korupcyjne. Wyrok jest nieprawomocny.

Śledczy twierdzili, że od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. były polityk Platformy Obywatelskiej miał wielokrotnie przyjmować korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów.

Kulisy śledztwa ws. Niesiołowskiego. "Z tych taśm nic nie wynika"

Stefan Niesiołowski od początku przekonywał, że seksafera z jego udziałem została spreparowana przez CBA i prokuraturę. – Opluwanie mnie, to niszczenie mojej rodziny. Wyjątkowa nikczemność. W innych sprawach prokuratura mówi o tajemnicach w śledztwie. A tutaj, w moim przypadku, nie ma tajemnicy śledztwa – oburzał się.

Do sprawy Niesiołowskiego odniósł się w rozmowie z portalem RadioZET.pl mec. Ryszard Kalisz, obrońca byłego posła PO. - Wybuchła afera dwóch wież Jarosława Kaczyńskiego. W PiS i Solidarnej Polsce od razu zaczęto się zastanawiać, co można odkryć. Ze strony ówczesnej Prokuratury pojawiły się nagrania Niesiołowskiego. Przygotowano wniosek o uchylenie immunitetu. Ale nie taki normalny wniosek, gdzie się przedstawia analizę prawną. Tylko wniosek na wiele stron, jak cała książka, gdzie opisywano jego domniemane ekscesy obyczajowe - mówi adwokat.

- Okazało się, że nie ma żadnych dowodów. Z tych taśm nic nie wynika. No to Prokuratura Regionalna w Łodzi rozpoczęła poszukiwanie dowodów. ABW przesłuchała cały tabun dziewczyn, pań, które się spotykały z trochę starszymi panami. Co do zasady, żadna z nich nic nie mówiła. Aż w końcu jedna była bardzo rozmowna. Za bardzo rozmowna. Zmieniła nazwisko w międzyczasie itd.

Kalisz: Wiedzieliśmy, że to są zeznania całkowicie zmyślone

Ryszard Kalisz relacjonuje, że wspomniana kobieta zaczęła wymieniać wówczas całą listę osób. - Wiedzieliśmy, że to są zeznania całkowicie zmyślone. Można się domyślać, kto je dyktował. I pojawiły się tam dwa nazwiska ludzi, do których mogliśmy dotrzeć i zapytać, czy coś takiego było. Okazało się, że to, o czym mówiła w stosunku do tych dwóch osób, to nie był rok 2014, a 2004. Ona została po prostu namówiona, żeby to wszystko pomieszać w czasie - tłumaczy adwokat.

- Prokuratura od razu złożyła apelację i w tej chwili czekamy na termin jej rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Łodzi - dodaje Kalisz.

W lipcu 2019 roku Stefan Niesiołowski ogłosił, że kończy z polityką. - Nie będę już kandydował. Mam 75 lat, nie będę się wygłupiał. 30 lat jestem już w polityce i wystarczy - mówił.

