Kuriozalne słowa w obronie Kaczyńskiego. "Gwałt na rozumie i godności człowieka"

Jarosław Kaczyński wystąpił w środę na konferencji prasowej. Przekonywał m.in., że nie widział, jak były szef MSWiA Mariusz Kamiński pokazuje w Sejmie "gest Kozakiewicza" w stronę ław większości parlamentarnej, nazywając ten incydent i dyskusję wokół niego "manipulacją".

Następnie prezes PiS obraził zgromadzonych na briefingu dziennikarzy. - Ja wiem jedno. Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawia w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają płacone, żeby tego bronić - wypalił, po czym wyszedł z sali, mimo kolejnych pytań.

Kuriozalna obrona Kaczyńskiego. Fogiel o "gwałcie na rozumie i godności człowieka"

Słowa Kaczyńskiego wywołały spore poruszenie. Swojego szefa próbował wziąć w obronę Radosław Fogiel. Poseł PiS w rozmowie z Wirtualną Polską również stwierdził, że "współczuje każdemu dziennikarzowi, który próbuje bronić hucpy i działań na rympał" ministra kultury Bartłomieja Sienkiewcza.

- Ja im współczuje, bo muszą dokonywać gwałtu na rozumie i godności człowieka - powiedział. Jego zdaniem media, kładąc nacisk na "błahe sprawy", jak postawa Kamińskiego, zachowują się, zachowują się, jak "mewy na plaży".

Kiedy jedna mewa zauważy coś do jedzenia na plaży, momentalnie zjawiają się kolejne. [...] Dziennikarze, jak te mewy, zbierają się, przekrzykują - Radosław Fogiel

- Na każdy taki drobiazg, o którym za trzy dni pies z kulawa nogą nie będzie pamiętał, pana koledzy [słowa wypowiedziane w stronę prowadzącego program dziennikarza WP - red.] rzucają się na to, kto się bardzie oburzy, kto więcej tweetów napisze - podsumował rozmówca portalu.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska