Kwaśniewski kandydatem na nowego szefa NATO? "Nie podniecam się"

Portal Onet poinformował, że Aleksander Kwaśniewski jest jednym z potencjalnych kandydatów na nowego sekretarza generalnego NATO. Kadencja obecnego szefa - Jensa Stoltenberga - skończyła się w ubiegłym roku, ale została przedłużona ze względu na wybuch wojny w Ukrainie.

Stoltenberg będzie piastował swoje stanowisko jeszcze do września 2023 roku. Już dzisiaj w mediach spekuluje się jednak, kto mógłby go zastąpić. W tym kontekście pojawia się pomysł, żeby w obliczu wojny w Ukrainie szefem NATO został polityk z Europy Środkowo-Wschodniej. Aleksander Kwaśniewski wprowadzał Polskę do Sojuszu w 1999 roku.

Aleksander Kwaśniewski kandydatem na szefa NATO?

Były prezydent odnosi się do tych informacji z dużym dystansem. - Nie podniecam się. To są spekulacje. Nikt ze mną nie rozmawiał. Poza tym mam silne przeświadczenie, że tych aktywnych obecnie polityków, którzy będą walczyć o to stanowisko, jest tak dużo, że byli politycy nie mają tutaj wielkich szans - powiedział w rozmowie z Interią.

- Jestem byłym politykiem. Skończyłem urzędowanie w 2005 roku, a mamy dziś ludzi w różnych strukturach, których ambicje i chęci są ogromne. Nie podniecam się. A tak w ogóle są to spekulacje - dodał.

Z kolei w rozmowie z "Super Expressem" nie krył, że pojawienie się jego kandydatury na giełdzie nazwisk daje mu "dużą przyjemność".

Warto odnotować, że potencjalnej kandydatury Kwaśniewskiego nie przekreślają politycy Zjednoczonej Prawicy. - Mogę państwa zapewnić, że polski rząd będzie wspierał Polaków, którzy ubiegają się o najważniejsze stanowiska na świecie - przyznał w Polsat News wiceszef resortu obrony Marcin Ociepa.- Trzymam kciuki za każdego Polaka - mówił z kolei europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

RadioZET.pl/ Interia/ Onet/ Super Express/ polsatnews.pl