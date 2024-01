Kwaśniewski ostro podsumował Dudę. Określił go jednym słowem

Aleksander Kwaśniewski był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Były prezydent został poproszony o ocenę działań Andrzeja Dudy w kontekście aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W czwartek głowa państwa poinformowała o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec byłych posłów.

Andrzej Duda chce ułaskawić Kamińskiego i Wąsika. Kwaśniewski zabrał głos

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na prośbę ich żon. Zaznaczył, że procedura będzie przeprowadzana w "trybie prezydenckim". Zwrócił się też do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, aby ten zawiesił wykonywanie kary i zwolnił byłych posłów PiS z aresztu na czas postępowania.

- To, co się działo w ostatnich dniach, to jasne zademonstrowanie, że prezydent jest po jednej stronie sporu w Polsce, że partyjnie jest bardzo związany ze środowiskiem prawicy i PiS. Myślę, że będzie chciał trwać w tej roli, budując swoją pozycję na prawicy czy, w przyszłości, walcząc o przywództwo w PiS - ocenił zachowanie Dudy Kwaśniewski.

Według byłego prezydenta Andrzej Duda zrezygnował z "odgrywania roli ponadpartyjnej" już po wyborach z 15 października, po których okazało się, że PiS straci władzę. - Żałuję, że w okresie koabitacji prezydent Duda wybrał chęć walki o polityczne przywództwo w jednym z obozów politycznych. To z punktu widzenia urzędu prezydenckiego jest niezwykle niebezpieczne i to będzie osłabiało autorytet prezydentów, także kolejnych. To będzie podważało zaufanie do tej instytucji. Koszty zaangażowania partyjnego prezydenta są bardzo wysokie - ocenił Kwaśniewski.

Były prezydent podsumował Dudę

Pokazanie swojej niezależności może być dla Andrzeja Dudy bardzo karkołomne. Zdaniem Kwaśniewskiego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta łączy "relacja mistrza i ucznia". - Tutaj rodzaj takiej psychologicznej zależności był od początku oczywisty - stwierdził, dodając, że Andrzej Duda wciąż "ma kłopot, by wznieść się ponad koncepcje Jarosława Kaczyńskiego".

Była głowa państwa przypomniała, że gdy Andrzej Duda był kandydatem PiS w wyborach prezydenckich, w jego obozie niewiele osób wierzyło w sukces. Kwaśniewski określił go za pomocą jednego słowa. - Andrzej Duda był pomysłem Jarosława Kaczyńskiego na wybory, które były nie do wygrania. Bronisław Komorowski szedł po reelekcję z pełnym przekonaniem, że nie sposób przegrać - zaznaczył Kwaśniewski w rozmowie z Wirtualną Polską.

Były prezydent odniósł się też do sporu wokół Kamińskiego i Wąsika, który będzie kontynuowany w Sejmie. - Nie sądzę jednak, żeby można było długo z takiego paliwa korzystać, ono się szybko wyczerpie. Sejm konstytucyjnie został wybrany w pełnym składzie. A to, że zdarzają się przypadki losowe, że jakiś poseł umrze, zrezygnuje czy przejdzie do Parlamentu Europejskiego, to coś naturalnego - tłumaczył, dodając, że emocje społeczne opadną po ich wyjściu z więzienia.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska