Atak na biuro szefa MON Mariusza Błaszczaka. W ruch poszły kamienie

Nieznani sprawcy obrzucili kamieniami biuro poselskie szefa MON Mariusza Błaszczaka w Legionowie. - Chwilę po 18 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z lokali na terenie Legionowa doszło do uszkodzenia szyby. W chwili zdarzenia w środku nikogo nie było - powiedziała komisarz Justyna Stopińska z legionowskiej policji.

Legionowo. Biuro Mariusza Błaszczaka obrzucone kamieniami

"Gdy nie mają argumentów merytorycznych, stosują argument siły i agresji... Opozycjo, przestań jątrzyć. Dzisiaj co najmniej trzy kamienie z rąk nieznanych sprawców poleciały na szybę biura poselskiego wicepremiera, szefa MON Mariusz Błaszczaka w Legionowie. STOP agresji" - napisał na Twitterze rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Do wpisu Bochenek dołączył zdjęcie uszkodzonej szyby biura poselskiego Błaszczak, w której widoczne są trzy dziury. Na jednym ze zdjęć widać potłuczone szkło na parapecie i leżący obok kamień.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik o tę sprawę pytany był w środę rano w Programie Pierwszym Polskiego Radia. - Patrzę z coraz większym zaniepokojeniem na te zjawiska. Zresztą one się dzieją nie tylko przy biurach poselskich, ale także chociażby w internecie - zwrócił uwagę.

Jego zdaniem "jest to efekt Tuska". - W momencie, kiedy Donald Tusk powrócił do Polski, to zaczął rozdmuchiwać emocje agresywne niezwykle mocno - Maciej Wąsik.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Karol Kostrzewa, Luiza Łuniewska (PAP)/ Twitter