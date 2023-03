Były premier jednak kończy z polityką. "Nie wystartuję w wyborach"

Leszek Miller ogłosił, że planuje już zakończenie swojej kariery politycznej i wybiera się na emeryturę. - Gdybym dzisiaj miał 50, a nawet 60 lat, to byłbym w fantastycznej formie i w fazie całkowitego rozkwitu - mówił w Polsat News. Były premier jest obecnie europosłem. To jego pierwsza kadencja w Parlamencie Europejskim. Wszystko wskazuje na to, że ostatnia.

- Bardzo żałuję, że tak późno zdecydowałem się wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale zawsze uważałem, że Sejm jest ważniejszy [...] Tymczasem Bruksela i Strasburg to są wspaniałe miejsca do takiej samorealizacji, do edukacji - przekonywał Miller.

Leszek Miller: Nie wystartuję w wyborach

Kadencja europosła trwa aż 5 lat. Najbliższe wybory do PE odbędą się na wiosnę 2024 roku, ale były premier już teraz zapewnia, że nie weźmie w nich udziału. - Nie wystartuję w wyborach do polskiego parlamentu ani do Parlamentu Europejskiego - powiedział. Dodał, że "ma nadzieję", że będzie to jego ostatnia kadencja.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Miller rozmawiał o swoim starcie do PE z Platformą Obywatelską, ale część działaczy tej partii nie chce ponownie zaakceptować jego kandydatury. Warto też podkreślić, że sama Platforma należy w PE do frakcji chadeckiej, a Miller - mimo rozstania z Lewicą - nadal jest członkiem frakcji socjalistycznej.

Leszek Miller jest jednym z najważniejszych polskich polityków po 1989 roku, choć swą drogę polityczną zaczynał jeszcze w PRL jako członek PZPR. Szczyt jego kariery politycznej przypadł na lata 2001-2004. Po wygraniu wyborów parlamentarnych przez koalicję SLD-UP Leszek Miller stanął na czele rządu. W tym czasie Polska zakończyła negocjacje akcesyjne z Brukselą i stała się członkiem Unii Europejskiej.

W 2007 roku Miller odszedł z SLD i kilka lat pozostawał na marginesie życie publicznego. W swoim życiorysie miał nawet nieudany start do Sejmu z list Samoobrony Andrzeja Leppera. Do Sojuszu wrócił w 2010 roku, a w 2011 ponownie został jego szefem oraz posłem. Od 2019 roku jest europosłem wybranym z list Koalicji Europejskiej.

RadioZET.pl/ Polsat News