Lewica apeluje po wynikach exit poll: "Nikt nam tego nie zabierze, ale poczekajmy"

Lewica według sondażu exit poll IPSOS zdobyła w wyborach parlamentarnych 8,6 proc. głosów. Pracownia wyliczyła, że może to dać 30 mandatów. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że trzeba poczekać na oficjalne wyniki, ale wyraził pewność, że Lewica wraca do współrządzenia.

- Zaczekajmy na wyniki, nigdy nie było takiej frekwencji. Wszystkie modele są w tej chwili niedoszacowane. Wiadomo jednak, że będziemy współrządzili - zaznaczył.

- 8 lat temu był taki moment, że wypadliśmy z Sejmu. Mam dwie olbrzymie satysfakcje, że z tą ekipą wróciliśmy do Sejmu. I teraz Lewica wraca do współrządzenia! Nikt nam tego nie zabierze! - mówił Czarzasty.

Również Adrian Zandberg mówił, że trzeba poczekać na oficjalne wyniki. - Ale możemy powiedzieć, że mamy już zwycięstwo demokracji - dodał, zwracając uwagę na rekordową frekwencję wyborczą.

Zandberg podkreślił, że nie można powtórzyć błędów, które doprowadziły PiS do władzy. Wymieniał, że nie można pozwolić na rozrost nierówności, nie można zostawić milionów pracowników bez zainteresowania rządu ani dopuścić do tego, żeby rozwój był tylko dla nielicznych, a dla większości nędzne płace i zwijając się państw. - Tych błędów nigdy nie wolno powtórzyć - zaznaczył.

Joanna Scheuring-Wielgus podsumowała kampanię Lewicy. - Dziękujemy za każdą pomoc, za każdą rozmowę, za każde spotkanie. Od 2 września przejechaliśmy bardzo dużo miast i miasteczek, mieliśmy mnóstwo spotkań, które były bardzo budujące - mówiła posłanka Lewicy i pogratulowała Polakom "oszałamiającej frekwencji". - Jesteśmy gwarancją praw kobiet, świeckiego państwa, usług publicznych, mieszkań na wynajem i my będziemy tego pilnowali - obiecała.

Jeśli wynik exit poll będzie zbliżony do oficjalnych, oznacza to, że Lewica straciła wyborców. W 2019 roku zdobyła 12,56 proc., co przełożyło się na 49 mandatów.