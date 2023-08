Lewica chce "deczarnkizacji" szkoły. "Wycofamy lekcje HiT-u i religię"

Lewica zapowiedziała w sobotę "deczarnkizację" polskiej szkoły, wycofanie lekcji HiT-u i religii, wprowadzenie dofinansowania in vitro oraz "prawdziwą" reformę wymiaru sprawiedliwości. Politycy podkreślali, że Lewica jest gwarantem świeckiego państwa.

Wicemarszałek Czarzasty przekazał, że w ciągu ostatnich czterech lat pracy w Sejmie Lewica złożyła 230 projektów ustaw. - 230 ustaw złożonych przez Lewicę, jakby te ustawy zostały wprowadzone, to Polska byłaby bezpieczna - powiedział Czarzasty.

Lewica zapowiada "deczarnkizację" szkoły

Odniósł się też do hasła wyborczego PiS "Bezpieczna przyszłość Polaków" przedstawionego w piątek przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. - Proszę pana, 1,8 mln Polaków żyje w skrajnej biedzie, w tym 350 tys. dzieci. Skrajna bieda to poniżej 600 zł na osobę w rodzinie, niech pan tym ludziom powie o bezpieczeństwie socjalnym rodzin - zwrócił się do prezesa PiS Czarzasty.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła o polskiej szkole i zmianach, jakie chce wprowadzić Lewica. - Tak jak dotychczasowa kadencja upłynęła nam pod hasłem obrony szkoły przed Przemysławem Czarnkiem, tak nachodząca kadencja musi być kadencją "deczarnkizacji" polskiej szkoły. Wyprowadzimy szkołę z mroków średniowiecza, przeniesiemy ją do XXI wieku. Jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie decyzje o 20-proc. podwyżkach dla nauczycieli i nauczycielek. Wycofamy lekcje HiT-u, wycofamy ideologię ze szkół, wycofamy lekcje religii - mówiła posłanka.

Dodała, że wprowadzona zostanie m.in. edukacja klimatyczna oraz edukacja o zdrowiu i seksualności. Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że upowszechniony zostanie dostęp do opieki psychologicznej i psychiatrycznej.

Biedroń: chcemy być trzecią siłą w Polsce

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń podkreślali znaczenie rozdziału państwa od Kościoła, mówili o potrzebie świeckiego państwa. - Lewica jest gwarantem, że świeckie państwo musi być wprowadzone teraz i nareszcie - oświadczyła Scheuring-Wielgus. Jak dodała, Lewica zlikwiduje m.in. Fundusz Kościelny i art. KK mówiący o obrazie uczuć religijnych.

Biedroń powiedział, że ambicją Lewicy jest być trzecią siłą polityczną w Polsce. - Naszą ambicją jest być w tych wyborach trzecią siłą polityczną. Bo trzecia siła polityczna da odpowiedź na to, czy będzie rządzić PiS z Konfederacją, czy demokratyczna opozycja - mówił polityk.

Karol Kostrzewa (PAP)