Lewica odsłania karty. "To nasi Avengersi. Mają supermoce i nie zawahają się ich użyć"

Liderzy Nowej Lewicy w sobotę przed Radę Krajową partii przedstawili swoich ministrów i wiceministrów w rządzie Donalda Tuska. Są wśród nich: wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister ds. równości Katarzyna Kotula i minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek.

Wiceministrami z ramienia Nowej Lewicy są: Krzysztof Śmiszek (Ministerstwo Sprawiedliwości), Wiesław Szczepański (MSWiA), Andrzej Szejna (MSZ), Joanna Scheuring-Wielgus (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Marcin Kulasek (Ministerstwo Aktywów Państwowych), Dariusz Standerski (Ministerstwo Cyfryzacji), Paulina Piechna-Więckiewicz (Ministerstwo Edukacji), Monika Sikora (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), Przemysław Koperski (Ministerstwo Infrastruktury), Anita Sowińska (Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Wojciech Konieczny (Ministerstwo Zdrowia), Stanisław Wziątek (MON), Sebastian Gajewski (MRPiPS), Jacek Czerniak (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Krzysztof Kukucki (Ministerstwo Rozwoju i Technologii), Ireneusz Nalazek (Ministerstwo Sportu), Maciej Gdula (Ministerstwo Nauki) oraz Karolina Zioło-Pużuk (Kancelaria Senatu).

Lewica odsłania karty

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że "to są ludzie młodzi, doświadczeni", którzy mają "masę energii". - To jest ekipa, która powstała na skutek zawiązania koalicji 15 października. Koalicji, w której jesteśmy podmiotem, w której jesteśmy samodzielni, ale szanujemy partnerów, chcemy współpracować, umiemy współpracować - powiedział polityk.

- Przejmujemy powoli resorty, ale z taką skromnością i otwartością do ludzi. My za te wszystkie osoby z Robertem (Biedroniem) dajemy wszystko to, co mamy najlepszego, swój honor i swoją pracę, którą obydwaj wykonujemy - mówił Czarzasty.

Biedroń podczas prezentacji dziękował 1,8 mln wyborcom, którzy głosowali na jego ugrupowanie. - To dzięki państwu po 18 latach Lewica wraca do rządu - mówił. - Wzięliśmy na siebie wielką odpowiedzialność za Polskę, wzięliśmy odpowiedzialność za każdy państwa głos - dodał.

Biedroń: To jest nasza ekipa, ekipa jak Avengersi

- Idziemy do tego rządu z jasnym zadaniem - Lewica jest w tym rządzie po to, żeby dbać o każdego i każdą, żeby nikt nie został z tyłu, dbać o to, żebyśmy nikogo nie marginalizowali, nikogo nie dyskryminowali, o nikim nie zapomnieli - podkreślił Biedroń. - Ta nasza lewicowa wrażliwość, ta wrażliwość na wykluczenia, na wyrównywanie szans jest naszą dewizą w tym rządzie. Po to jesteśmy, żeby tych spraw pilnować - oświadczył Biedroń.

- To jest nasza ekipa, ekipa jak Avengersi - stwierdził Biedroń. - Kiedy szliśmy do wyborów powiedzieliśmy, że zaproponujemy Polsce naszych Avengersów. Oto oni. Mają supermoce, nie zawahają się ich użyć - zapowiedział.

Źródło: Radio ZET/ Grzegorz Bruszewski, Karol Kostrzewa (PAP)