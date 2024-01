Lewica wykręca się stereotypami ws. wieku emerytalnego? "Po prostu takie mamy propozycje"

W czwartek 11 stycznia gościem Bogdana Rymanowskiego w programie "Gość Radia ZET" był wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk Lewicy został zapytany na antenie o podejście jego ugrupowania do wyrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

- Dlaczego posłowie Lewicy domagają się równych praw dla kobiet i mężczyzn, a kiedy pyta się ich o wyrównywanie wieku emerytalnego, to zaczynają wykręcać się stereotypami o rodzeniu dzieci - zapytał Czarzastego Bogdan Rymanowski.

Wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. "Takie mamy propozycje"

W odpowiedzi polityk stwierdził, że "jeśli ktoś w stereotypy wrzuca to, że kobieta rodzi dzieci i ma określoną rolę w wychowaniu dzieci, to trudno z tym dyskutować". - Po prostu takie mamy propozycje - powiedział na antenie Radia ZET Włodzimierz Czarzasty.

- Jest też kwestia rozsądku w tym wszystkim. Dobrze by było, gdyby zmieniły się zasady funkcjonowania społecznego w głowach całego społeczeństwa. Prawda jest taka, czy komuś się to podoba, czy nie, mnie się to nie podoba, że główny ciężar wychowywania dzieci spoczywa na kobietach, bo tak jest. Taka jest natura, ale tej naturze można pomagać - powiedział.

Zarobki kobiet i mężczyzn w Polsce. "W skali roku wygląda to fatalnie"

Następnie wicemarszałek Sejmu powiedział, że jeśli porównamy wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce w wymiarze miesięcznym, to "wygląda to całkiem nieźle". - Natomiast jeśli porównamy roczne wynagrodzenia, to wygląda to fatalnie - dodał.

- Jak kobieta bierze opiekę nad dzieckiem, bo dziecko jest chore, albo sama idzie na zwolnienie lekarskie, to płacimy 80 proc. stawki. W związku z tym kwestia wyrównywania praw kobiet i mężczyzn powinna polegać m.in. na tym, żebyśmy płacili od 1. dnia 100 proc. stawki. W tym momencie w ujęciu rocznym też byśmy kobietom pomogli. Dopóki takich rzeczny nie zrobimy, dopóty stary model będzie funkcjonował. Jeżeli zabezpieczymy kobiety w żłobki, przedszkola, jeżeli damy im bezpieczeństwo pracy, to wtedy będziemy rozmawiali o wieku równym we wszystkich kwestiach - mówił polityk Lewicy.

