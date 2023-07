Lex Czarnek 3.0 - jak opozycja nazywa projekt “Chrońmy dzieci” - trafił już do Sejmu. Zaproponowana nowelizacja Prawa oświatowego zabrania w przedszkolu oraz szkole podstawowej działalności stowarzyszeń i innych organizacji promujących zagadnienia związane z edukacją seksualną, choć minister Przemysław Czarnek przekonuje, że chodzi jedynie o wyeliminowanie “seksualizacji”.

- Wychowanie seksualne w polskiej szkole jest i będzie, bo jest potrzebne, ale szkoła jest miejscem pracy nauczycieli - powiedział w piątek w Sejmie. Minister Czarnek dodał, że problemem są organizacje, które chcą "seksualizować, deprawować, zniekształcać sumienia i umysły dzieci".

Lex Czarnek 3.0. Projekt "Chrońmy dzieci" w Sejmie

Pod obywatelskim projektem "Chrońmy dzieci" podpisało się 250 tys. osób. Czarnek, dziękując im, stwierdził, że "widząc, co robią prezydenci miast PO w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i innych miastach, chcą ochronić swoje dzieci i chcą jednoznacznego zakazu demoralizacji i deprawacji dzieci".

- Szkoła jest miejscem pracy nauczycieli. W szkole pracują nauczyciele. Jeżeli chce pracować w szkole ktokolwiek inny, to niech powie, czego chce uczyć. Dlaczego nie chcecie, żeby ci, którzy chcą uczyć, oprócz nauczycieli w szkole, nie mówili, czego chcą uczyć? Jaki to jest problem, powiedzieć społeczeństwu: chcę iść do szkoły jako fundacja taka, stowarzyszenie takie i chcę wasze dzieci uczyć tego, tego i tego z tych i tych materiałów? - pytał.



Zdaniem Czarnka problemem jest to, że organizacje te "rzeczywiście chcą seksualizować, deprawować, zniekształcać sumienia i umysły tych małych dzieci i tych młodzieńców". - Dlatego nie chcą tego powiedzieć wprost. Bo gdyby powiedzieli, to żaden rodzic nie podpisałby oświadczenia o zgodzie na to, żeby jego dziecko chodziło na te zajęcia. Transparentność działania organizacji pozarządowych w szkołach to jest nasze działanie, które podejmowaliśmy już dwukrotnie - ocenił.

Przy okazji wcześniejszych projektów Lex Czarnek przedstawiciele organizacji, które prowadzą zajęcia w szkołach, odpowiadali na ten zarzut, mówiąc, że informują rodziców o tym, jaką wiedzę będą przekazywać uczniom. Rodzice muszą wyrazić zgodę na udział ich dzieci w zajęciach. - Jestem mamą dwójki licealistów i doświadczenia z kilkunastu lat edukacji moich dzieci wskazują, że my, rodzice, mamy decydujący wpływ na to, w jakich dodatkowych zajęciach biorą udział nasze dzieci i nikt nam jak dotąd nie odbierał tego prawa - mówiła w lutym 2022 roku Ewa Parchimowicz w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

"Leczcie swoje fobie seksualne"

Opozycja domaga się odrzucenia projektu "Chrońmy dzieci" w pierwszym czytaniu. - Czy teraz chcecie, aby to katecheci albo na religii, albo na wychowaniu do życia w rodzinie uczyli dzieci, jak żyć? Jeżeli macie jakieś fobie seksualne, to idźcie się leczyć, żeby to nie odbijało się na życiu Polaków, na życiu kobiet i na życiu naszych dzieci - mówiła w Sejmie Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Wystąpienie posłanki KO zakłócały okrzyki z ław Zjednoczonej Prawicy.

- Wykorzystywanie dzieci dla spełnienia ideologicznych fantazji o władzy i kontroli. Tak najkrócej można podsumować trzecią już próbę przepchnięcia przez Sejm lex Czarnek - powiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Posłanka oceniła, że wprowadzenie tego projektu będzie oznaczało pozbawienie młodych ludzi szansy na pozyskanie rzetelnej wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa. - Wiedzy, która nie jest im dostarczana przez formalny system kształcenia, a której tak bardzo potrzebują, aby chronić się przed seksualną przemocą, aby unikać niechcianych ciąż, aby budować dojrzałe relacje i uniknąć szeregu chorób - wymieniała Dziemianowicz-Bąk.

- To wszystko są cele edukacji seksualnej, której tak panicznie boi się prawica. Ale seksualne obsesje, skryte fantazje i wyobrażenia prawicowych polityków nie powinny mieć wpływu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - podkreśliła posłanka Lewicy.

RadioZET.pl/PAP/"Rzeczpospolita"