"Lex Knebel". Ustawa ocenowa torpedowana w Sejmie. Posłowie wyszli

Kontrowersyjny projekt "ocenowy", o którym niedawno alarmowaliśmy, zyskał już miano "lex Knebel". Jako pierwsi krytycznie wobec rządowego projektu odnieśli się przedstawiciele organizacji pozarządowych. W rozmowie z portalem RadioZET.pl wyznali, że ustawa była z nimi negocjowana w maju ubiegłego roku. Wtedy pozytywnie zaopiniowali projekt, ale niedługo przed jego procedowaniem - w piątek 16 czerwca - w systemie legislacyjnym pojawiły się poprawki. Posłowie obozu władzy dopisali dział zatytułowany "szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych".

"Lex knebel" storpedowane w Sejmie. Czym jest ustawa ocenowa?

Dział, który pojawił się znikąd, zakłada, że rząd będzie mógł zastosować specjalne rozwiązania wobec inwestycji, które uzna za istotne dla interesów Rzeczpospolitej Polskiej. Takie uznanie następowałoby z pominięciem jakichkolwiek negocjacji, a jedynym bezpiecznikiem byłby Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - obecnie to Andrzej Szweda-Lewandowski, który objął funkcję w 2018 r. po tym, jak odszedł z rządu (był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska).

Pierwsza o ligislacyjnej wrzutce powiedziała w Sejmie Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy. - Najgorsze zapisy pojawiły się już po zakończeniu konsultacji. Lewica składa wniosek o odrzucenie tej ustawy - zapowiedziała.

Gabriela Lenartowicz z KO opiniowała, że propozycja rządowej noweli cofa nas przed 2008 r., kiedy Polska przyjęła ustawę ocenową, dzięki czemu "w sposób cywilizowany szanuje przyrodę i ludzi".

- Generalnie, ustawa z 2008 r. pozwoliła na zrealizowanie przepisu Konstytucji, który zobowiązuje władze publiczne do dbania o środowisko naturalne. Ta nowelizacja jest odwrotem od tego trendu. Depcze prawa obywateli i samorządu. Jak słyszę, że coś jest uproszczone, to wiem, że chodzi o przykrycie nieudolności i niekomentencji - mówiła. Janusz Korwin-Mikke ocenił z kolei, że - choć Konfederacja nie zagłosuje za ustawą - to zgadza się co do zasady, że każda inwestycja narusza dobrostan przyrody. Za odrzuceniem opowiedziała się też delegacja Koalicji Polskiej - PSL.

Lex Knebel. Małgorzata Golińska: "Daliście się zmanipulować"

Broniąca ustawy Małgorzata Golińska, sekretarz stanu i główny konserwator przyrody, grzmiała z mównicy, że posłowie opozycji dali się zmanipulować NGO-som, pozarządowym organizacjom ekologicznym, które podniosły problem na początku, mówiąc o sejmowej "wrzutce".

- Mam nadzieję, że w toku dalszych prac przeczytacie tę ustawę i dojdziecie do wniosku, jak bardzo ktoś chce w Was te negatywne emocje wzbudzić - mówiła. Broniąc zasadności ustawy, podnosiła głównie fakt, że - w związku z wojną w Ukrainie - z podobnych rozwiązań skorzystały inne kraje UE - Włochy, Francja, Niemcy, Irlandia. Chodziło o zapisy unijne, w myśl których państwo członkowskie może - w określonych przypadkach - wyłączyć przepisy dyrektywy. Głównym argumentem byłby tu fakt przyspieszenia realizacji kluczowych inwestycji obronnych.

- Wśród tych inwestycji duży nacisk kładziemy na kwestie obronności, bezpieczeństwa powszechnego. [...] Mamy prawo się rozwijać, stać jak najsilniejszym państwem na arenie międzynarodowej. Nie mogę się z państwem zgodzić w kontekście argumentów, które tu padały. Gdyby się okazało, że trzeba zrealizować część inwestycji związanych z obronnością naszego państwa, a my nie mielibyśmy wdrożonych rozwiązań, wy bylibyście pierwsi, którzy rozliczaliby rząd, że się nie przygotował, nie przewidział - wymieniała. Podczas jej przemówienia Sejm był już niemal pusty. Większości posłów opozycji wyszła z sali.

Głosowanie nad ustawą odbędzie się jeszcze dzisiaj, w bloku poświęconym głosowaniu.

RadioZET.pl