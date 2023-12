Lichocka w reżyserce, posłowie PiS razem z pracownikami TVP. "To jakiś kabaret jest"

Sejm przyjął uchwałę dotyczącą "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". PiS zapowiada, że nie zamierza oddać kontroli nad TVP. W siedzibie telewizji rządowej na Woronicza rozpoczęła się okupacja, a decyzją Jarosława Kaczyńskiego posłowie PiS mają pełnić tam 10-osobowe dyżury.

W późnych godzinach wieczornych pojawiła się nieoficjalna informacja, że chwilę po przegłosowaniu przez Sejm uchwały ws. mediów publicznych, może dojść do przejęcia władzy w TVP przez nowy rząd. Ostatecznie do niczego takiego nie doszło, ale pierwsze decyzje prawdopodobnie zapadną już w środę 20 grudnia.

Lichocka w reżyserce, posłowie w PiS razem z pracownikami TVP

W nocy z wtorku na środę w budynkach TVP na Woronicza i Placu Powstańców Warszawy licznie pojawili się politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. - To jest obrona demokracji, bo nie ma demokracji bez pluralizmu mediów i bez silnych mediów antyrządowych. W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe - przyznał szef PiS.

- Jaka tu demokracja, jeśli jest tu monopol medialny? - pytał w TVP były premier Mateusz Morawiecki. - Oni mówią, że chcą pluralizmu, ale tak naprawdę, to jest zafałszowanie rzeczywistości, bo to telewizja publiczna pokazuje inny wymiar, ten którego nie zobaczymy w TVN, w Gazecie Wyborczej, na portalu Onet czy na Wirtualnej Polsce - zaznaczył. - Większość portali, większość stacji radiowych i telewizyjnych podaje na jedną modłę, a my chcemy mieć oświetlenie sceny politycznej, społecznej, oświetlenie pewnych faktów z różnych punktów widzenia - tłumaczył były premier.

Choć atmosfera w TVP była nerwowa, dało się dostrzec dużą sympatię między pracownikami telewizji rządowej, a politykami obozu Zjednoczonej Prawicy. Co więcej, nikt specjalnie nie ukrywał, że ludzi z obu podmiotów łączy wyjątkowa relacja. Joanna Lichocka z PiS pochwaliła się nawet zdjęciem z telewizyjnej reżyserki.

"Polityk w reżyserce to rzeczywiście standard lat rządów PiS. Ale żeby na koniec aż tak się odsłaniać…" - skomentował dziennikarz WP Patryk Michalski. Lichocka swoje zdjęcie opatrzyła podpisem: "wolne media".

Inne zdjęcia opublikował na Twitterze (X) Grzegorz Puda. Polityk zadeklarował, że jego formacja "stoi murem za pluralizmem mediów". Na fotografii widzimy także Marcina Horałę, Mateusza Morawieckiego oraz pracowników TVP Info - Michała Adamczyka, Samuela Pereirę oraz Marcina Tulickiego. "Przez 8 lat tak wyglądał pluralizm TVP. Tylko PiS. To jakiś kabaret jest" - skomentowała zdjęcie Katarzyna Kolenda-Zaleska z TVN.

