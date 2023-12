Lichocka weszła na mównicę, na sali wrzawa. "Precz z komuną, obronimy wolne media"

We wtorek Sejm wznowił obrady. Jednym z ich głównych punktów jest debata nad projektem uchwały ws. przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Projekt ws. mediów publicznych w Sejmie. PiS przeciw działaniom rządu

Sejm wzywa w nim Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP do podjęcia działań naprawczych. Sejm zobowiązał się też do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

To jeden z kluczowych projektów nowego rządu, który planuje jak najszybciej "zrobić porządki" w mediach państwowych, przede wszystkim TVP. Chodzi zwłaszcza o wymianę władz TVP oraz prowadzących najważniejsze programy informacyjne i publicystyczne. Być może dokument będzie poddany pod dyskusję i głosowanie jeszcze we wtorek.

Do inicjatywy nowej większości odniósł się już Andrzej Duda, który napisał pismo skierowane do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Prezydent apelował w nim o "respektowanie standardów demokratycznych" w działaniach dot. mediów publicznych. Projektowi sprzeciwia się zaś PiS. Przemysław Czarnek nazwał projekt czymś, "co jest rzeczywiście godne standardów komunistycznych".

Lichocka na mównicy: obronimy wolne media

W pewnym momencie na mównicę weszła - również reprezentująca PiS - Joanna Lichocka. - Gdy 8 lat temu zaczęłam angażować się w politykę, przychodząc z zawodu dziennikarskiego, to jednym z największych oczekiwań wyborców było przywrócenie, a właściwie stworzenie prawdziwego pluralizmu opinii i informacji - powiedziała. Jej zdaniem 8 lat temu wszystkie media głównego nurtu "mówiły tym samym głosem".

- To była propaganda postkomuny i PO - mówiła, co wywołało głosy oburzenia na sali. Jej argumentem była m.in. historia z zeznaniami sądowymi byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego ws. jego związków z WSI. - Tylko Michał Rachoń z małą kamerką był obecny na rozprawie - dodała. W jej ocenie PiS stworzyło pluralizm, a "Polacy mają wybór" między TVP i Polskim Radiem, które "stoją po stronie polskiej racji stanu" a "propagandą dworsko-dziennikarską w TVN".

Chcecie tylko propagandy! Żeby pan Tusk albo pan Zandberg byli ładnie pokazywani, tylko tego - Joanna Lichocka

- Ta uchwała jest paszkwilem i kłamstwem, ale też jest podkładką dlatego, żebyście przeprowadzili nielegalne działania! Nie macie mandatu do przeprowadzenia takich zmian w mediach publicznych, bo suweren nie dał wam takiej siły. [...] Precz z komuną, proszę państwa! Obronimy wolne media - podsumowała.

Źródło: Radio ZET