Lider Konfederacji reaguje na incydent z Braunem. Zapowiedź Mentzena

Grzegorz Braun został wykluczony z obrad Sejmu po tym, jak otworzył gaśnicę podczas uroczystości chanukowych w parlamencie i zgasił menorę. Dodatkowo marszałek Sejmu zdecydował o nałożeniu na posła Konfederacji najwyższej możliwej kary - zmniejszeniu uposażenia na trzy miesiące, odebranie diety poselskiej na pół roku oraz skierowanie do prokuratury wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie Brauna.

Konfederacja reaguje na incydent z Braunem

Najpierw na incydent z Braunem zareagował jego klubowy kolega Sławomir Mentzen. "Potępiam czyn Grzegorza Brauna. W najbliższej przyszłości podejmę dalsze kroki w tej sprawie" - napisał na Twitterze.

W podobnym tonie wypowiedział się Przemysław Wipler z klubu Konfederacji. "Potępiam działanie Grzegorza Brauna. Tolerancja wyznaniowa to piękny składnik tego co kocham w polskiej tradycji i tożsamości. Działania Brauna to szkodzenie wizerunkowi Polski i polskiej racji stanu. A także ciężkiej pracy Koleżanek i Kolegów z Konfederacji. Nie można tego tolerować" - napisał poseł na Twitterze.

Bardzo lakoniczne oświadczenie wydał również klub Konfederacji na Twitterze. "Uchwała KP Konfederacja z 12 grudnia 2023 r.: Klub Poselski Konfederacja potępia zachowanie posła Grzegorza Brauna" - napisano.

Ponadto wicemarszałek Sejmu z Konfederacji Krzysztof Bosak nie wziął udziału we wspólnej konferencji prasowej prezydium Sejmu, na której potępiono incydent z udziałem Brauna. Co więcej, posłowie nie zgodzili się, aby to Bosak kontynuował prowadzenie obrad po exposé Tuska.

Źródło: Radio ZET/PAP