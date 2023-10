Likwidacja ministerstw i stanowisk. Tak Tusk przemebluje rząd

Donald Tusk jest najpoważniejszym kandydatem obecnej opozycji na premiera po wyborach parlamentarnych 2023. Jego pozycję ma potwierdzić wtorkowe spotkanie liderów KO, Trzeciej Drogi i Lewicy przed konsultacjami u prezydenta Andrzeja Dudy.

Według "Newsweek Polska" już trwają pierwsze przymiarki do zmian w rządzie, których będzie dużo. "Zmienić ma się struktura dzisiejszych resortów rozwoju i technologii, funduszy i polityki regionalnej, a także infrastruktury. Najpewniej czeka je połączenie, przy czym technologia przeszłaby do ministerstwa edukacji i nauki. Znikną stanowiska ośmiu ministrów w Kancelarii Premiera – to ministrowie bez resortów" - napisał tygodnik.

Zmiany w rządzie. Co planuje Donald Tusk?

Według czasopisma Tusk dotrzyma słowa danego w kampanii i powstanie resort przemysłu z siedzibą na Górnym Śląsku. - Wolimy mieć bardzo silnego ministra na przykład od gospodarki niż trzech kompletnie nic nieznaczących gości, których kompetencje i tak w tajemniczy sposób przejmie KPRM - mówili anonimowi rozmówcy "Newsweek Polska".

Stanowiska wiceministrów mają zostać rozdzielone w ramach stolików negocjacyjnych na wzór przygotowywania Paktu Senackiego. Zdaniem informatorów tygodnika Lewica zrezygnowała z gry o fotel marszałka Sejmu. Podobnie, jak Piotr Zgorzelski z PSL, który chce pozostać wicemarszałkiem izby.

"Stanowisko marszałka upatrzył sobie Szymon Hołownia i to jest politycznie bardzo logiczne. Marszałek Sejmu jest niezależny od premiera, jest drugą osobą w państwie, a przede wszystkim nie ponosi osobistej odpowiedzialności za decyzje rządu" - napisało czasopismo.

Jednak rozmówcy "Newsweeka" dodali: - Nie oszukujmy się, PiS będzie opozycją tak totalną, że my nawet nie wiemy, co to znaczy. Pytanie, czy Szymon sobie poradzi z tak twardym PiS-em.