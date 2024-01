List do Bidena i totalna obstrukcja. Duda rusza z "ofensywą" przeciw rządowi

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję we wtorek wieczorem, gdy przebywali w Pałacu Prezydenckim. Były szef CBA i MSWiA oraz jego były zastępca, skazani prawomocnymi wyrokami za udział w aferze gruntowej, trafili do aresztu śledczego Warszawa-Grochów.

W czwartek obaj zostali przewiezieni do zakładów karnych na terenie woj. mazowieckiego - Kamiński do Radomia, a Wąsik do jednostki w Przytułach Starych pod Ostrołęką. Tymczasem politycy i sympatycy PiS protestują, nazywając ich "więźniami politycznymi" i mówiąc o "zamachu stanu" oraz "dyktaturze Tuska". Zapowiadają także demonstrację pod Sejmem - pod hasłem "Protest wolnych Polaków" - która ma odbyć się w czwartek o godz. 16.

Duda reaguje ws. Kamińskiego i Wąsika. Ma ruszyć z "ofensywą"

Z wyrokiem sądu i działaniami służb nie zgadza się również Andrzej Duda. Prezydent wciąż utrzymuje, że ułaskawienie, którego dokonał wobec Kamińskiego i Wąsika w 2015 roku, jest w mocy. Potępił też akcję policji, która zatrzymała byłych posłów w Pałacu pod jego nieobecność. Miało to rozwścieczyć głowę państwa.

Jak dowiedział się Onet, otoczenie prezydenta planuje teraz szeroko zakrojoną "ofensywę". Duda ma jeszcze w tym tygodniu wysłać pisma do przywódców zachodnich państw (w tym wszystkich krajów UE) oraz instytucji międzynarodowych, w których ma informować o "łamaniu praworządności w Polsce przez nową władzę".

"Na liście adresatów mają znaleźć się m.in. szefowie państw i rządów Unii Europejskiej, prezydent USA Joe Biden, Komisja Europejska, Parlament Europejski, a nawet ONZ czy Komisja Wenecka" - czytamy. - O konkretnych działaniach w stosownym czasie poinformuje osobiście sam prezydent - mówili Onetowi bliscy współpracownicy Dudy. Trudno jednak ocenić, czy ten gest przełoży się na efekty w postaci ewentualnych nacisków na rząd Tuska.

Onet: Duda zamierza stosować totalną obstrukcję

To jednak nie wszystko. Choć bowiem prezydenccy urzędnicy zapewniają, że w sprawach strategicznych (np. bezpieczeństwa państwa) prezydent i rząd będą współpracować, to według ustaleń Onetu Andrzej Duda zamierza stosować totalną obstrukcję w kwestiach legislacyjnych. Ma się to objawiać niepodpisywaniem jakichkolwiek ustaw, które zostaną przyjęte przez parlament.

"Przynajmniej taki jest obecnie plan, który zakłada zakwestionowanie legalności parlamentu w związku z brakiem w Sejmie dwóch posłów. W ocenie prezydenckich prawników przyjęte w obecnej sytuacji przez parlament ustawy będą po prostu nieważne" - czytamy w artykule.

Wcześniejsze wybory? "Opcja atomowa" wykluczona

Portal ustalił też, że wbrew spekulacjom medialnym "opcja atomowa", czyli rozwiązanie Sejmu i doprowadzenie do przedterminowych wyborów parlamentarnych, jest obecnie wykluczona. Oficjalnie powodem miałby być brak podstaw konstytucyjnych w przypadku, gdyby jednak budżet trafił do prezydenta do 29 stycznia.

Duda nie może go zawetować, a skrócić kadencję Sejmu ma prawo jedynie, gdyby ustawa nie wpłynęła do Pałacu w ustalonym terminie. Nieoficjalnie jednak w PiS boją się, że takie wybory skończyłyby się jeszcze bardziej efektowną wygraną koalicji KO-Lewica-TD.

