List gończy za Kamińskim i Wąsikiem? Adwokatka pokazała możliwości

Możliwe, że dziś (9 stycznia - red.) nie uda się doprowadzić Kamińskiego i Wąsika do więzienia. Policja może podjąć kilka prób, ale może się to w ogóle nie udać - powiedziała we wtorek w rozmowie z TVN24 adwokatka dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Dodała, że w przypadku unikania zatrzymania policja może zarządzić poszukiwania i poprosić sąd o list gończy.