Listy wyborcze KO do Sejmu 2023. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej, okręgi

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się 15 października. Tego dnia wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów na nową, czteroletnią kadencję. Następnie nowy sejm wybierze premiera. Najważniejszym rywalem PiS w walce o władzę jest Koalicja Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem. Po ogłoszeniu przez prezydenta Dudę terminu wyborów Tusk zaproponował swoim wyborcom pewną rymowankę: "Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego".

Znamy już liderów list Koalicji Obywatelskiej we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Jest wiele niespodzianek. "Jedynką" KO w Koninie będzie szef AGROUnii Michał Kołodziejczak. Z kolei "lokomotywą" listy w Piotrowie Trybunalskim będzie znany dziennikarz Bogusław Wołoszański. Wszystko wskazuje na to, że zmierzy się tam z posłem PiS Antonim Macierewiczem.

Wybory 2023. Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmu

Liderem listy Koalicji Obywatelskiej w Warszawie będzie szef PO Donald Tusk. Na wspomnianej liście znajdzie się jednak wiele znanych nazwisk, m.in. Katarzyna Lubnauer, Michał Szczerba, Klaudia Jachira, Aleksandra Gajewska i Katarzyna Piekarska. Głównym rywalem Tuska będzie prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szef Konfederacji Sławomir Mentzen.

Sporo zaskoczeń jest w Łodzi. "Jedynką" listy Koalicji Obywatelskiej będzie Dariusz Joński. Na kolejnych miejscach znajdą się Małgorzata Niemczyk, Iwona Śledzińska-Katarasińska oraz Hanna Gill-Piątek. W Krakowie liderem listy będzie Bartłomiej Sienkiewicz, a tuż za nim znajdzie się Jagna Marczułajtis-Walczak.

KO. Listy do Sejmu, okręgi, kto kandyduje?

Listy Koalicji Obywatelskiej (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) są bardzo różnorodne. Można na nich znaleźć kandydatów od lewa do prawa. Jak zauważają komentatorzy, wielu znanych nazwisk do Sejmu jednak nie wystartuje. 15 października zwolennicy KO nie znajdą na listach wyborczych m.in. Rafała Trzaskowskiego. Do Sejmu nie wybierają się także Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa-Błońska, którzy wystartują do Senatu.

Listy Koalicji Obywatelskiej nie są jeszcze całkowicie kompletne, ale znamy już liderów list we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Poniżej prezentujemy listę kandydatów KO do Sejmu w wyborach parlamentarnych 2023. Będzie ona sukcesywnie uzupełniana.

Legnica - okręg nr 1

1. Zofia Czernow

2. Robert Kropiwnicki

Wałbrzych - okręg nr 2

1. Monika Wielichowska

Wrocław - okręg nr 3

1. Alicja Chybicka

2. Małgorzata Tracz

Bydgoszcz - okręg nr 4

1. Paweł Olszewski

2. Iwona Kozłowska

3. Krzysztof Brejza

Toruń - okręg nr 5

1. Arkadiusz Myrcha

2. Iwona Hartwich

Lublin - okręg nr 6

1. Marta Wcisło

Chełm - okręg nr 7

1. Krzysztof Grabczuk

Zielona Góra - okręg nr 8

1. Elżbieta Polak

Łódź - okręg nr 9

1. Dariusz Joński

2. Małgorzata Niemczyk

3. Iwona Śledzińska-Katarasińska

Sieradz - okręg nr 10

1. Cezary Tomczyk

Piotrków Trybunalski - okręg nr 11

1. Bogusław Wołoszański

Chrzanów - okręg nr 12

1. Dorota Niedziela

Kraków - okręg nr 13

1. Bartłomiej Sienkiewicz

2. Jagna Marczułajtis-Walczak

3. Aleksander Miszalski

Nowy Sącz - okręg nr 14

1. Weronika Smarduch

Tarnów - okręg nr 15

1. Urszula Augustyn

Płock - okręg nr 16

1. Marcin Kierwiński

Radom - okręg nr 17

1. Joanna Kluzik-Rostkowska

Siedlce - okręg nr 18

1. Kamila Gasiuk-Pihowicz

Warszawa 1 - okręg nr 19

1. Donald Tusk

2. Urszula Zielińska

3. Aleksandra Gajewska

4. Katarzyna Lubnauer

5. Andrzej Domański

6. Katarzyna Piekarska

Warszawa 2 - okręg nr 20

1. Jan Grabiec

2. Kinga Gajewska

3. Maciej Lasek

Opole - okręg nr 21

1. Tomasz Siemoniak

Krosno - okręg nr 22

1. Joanna Frydrych

Rzeszów - okręg nr 23

1. Paweł Kowal

Białystok - okręg nr 24

1. Krzysztof Truskolaski

Gdańsk - okręg nr 25

1. Agnieszka Pomaska

2. Jacek Karnowski

Słupsk - okręg nr 26

1. Barbara Nowacka

Bielsko-Biała - okręg nr 27

1. Mirosława Nykiel

2. Małgorzata Pępek

3. Apoloniusz Tajner

Częstochowa - okręg nr 28

1. Izabela Leszczyna

Gliwice - okręg nr 29

1. Krystyna Szumilas

Rybnik - okręg nr 30

1. Krzysztof Gadowski

Katowice - okręg nr 31

1. Borys Budka

2. Monika Rosa

Sosnowiec - okręg nr 32

1. Wojciech Saługa

Kielce - okręg nr 33

1. Marzena Okła-Drewnowicz

Elbląg - okręg nr 34

1. Jacek Protas

Olsztyn - okręg nr 35

1. Janusz Cichoń

Kalisz - okręg nr 36

1. Jarosław Urbaniak

2. Karolina Pawliczak

Konin - okręg nr 37

1. Michał Kołodziejczak

Piła - okręg nr 38

1. Jakub Rutnicki

Poznań - okręg nr 39

1. Adam Szłapka

Koszalin - okręg nr 40

1. Bartosz Arłukowicz

2. Przemysław Słowik

Szczecin - okręg nr 41

1. Sławomir Nitras

2. Magdalena Filiks

3. Arkadiusz Marchewka

RadioZET.pl