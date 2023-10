Łukasz Litewka niespodzianką wyborów? Z ostatniego miejsca prześcignął Czarzastego

Wyniki wyborów wciąż spływają, ale z cząstkowych danych PKW z okręgu sosnowieckiego wynika, że Łukasz Litewka z Nowej Lewicy osiągnie bardzo dobry wynik. Około godz. 13 w poniedziałek po przeliczeniu 46,29 proc. obwodów głosowania w okręgu nr 32, startujący z ostatniego miejsca rady Sosnowca zdobył na razie blisko 17 tys. głosów, a jedynka listy Nowej Lewicy, współprzewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty - niecałe 10 tys.

Łukasz Litewka prowadził kampanię w niekonwencjonalny sposób, co przysporzyło mu dużej popularności nie tylko w rodzinnym Sosnowcu. Jedną z jego najgłośniejszych akcji było umieszczenie na wyborczych plakatach zdjęć psów do adopcji ze schroniska.

Litewka dostał więcej głosów od Czarzastego w okręgu nr 32

Polityk założył Fundację Team Litewka, która działa charytatywnie. Zespołowi aktywistów skupionych wokół Litewki udało się m.in. zebrać pieniądze na leczenie chorych dzieci, wykupić konia, który miał zostać zabity w rzeźni czy zorganizować zbiórkę zabawek dla podopiecznych domów dziecka.

Łukasz Litewka na swoim profilu w mediach społecznościowych już ogłosił sukces. “TEAM LITEWKA W SEJMIE. Co za liczby, w każdym mieście Team bierze wszystko. Pomaganie wygrało z politykowaniem. Szczerość wygrała z obietnicami. Wygraliśmy. Nie Ja, My. Spełniliśmy razem wiele marzeń. Dziękuję, że spełniliście moje” - napisał na Facebooku.

Pod wpisem pojawiło się wiele entuzjastycznych komentarzy: “Coś pięknego się dzieje”, “Właściwa osoba we właściwym miejscu. Brawo Łukasz, niech się inni politycy uczą od Ciebie”, “Wychodzi na to, że zrobiłeś wyniki całej lewicy. Pozdrawiam i gratuluję, choć sam mam odmienne od lewicy poglądy” - to tylko niektóre z nich.

Łukasz Litewka – kim jest?

Łukasz Litewka urodził się w 1989 roku. Z zawodu jest socjologiem, ale zaangażował się w lokalną politykę i szybko zaczął odnosić w niej sukcesy. W 2014 roku zdobył mandat radnego Sosnowca, a w kolejnych wyborach uzyskał reelekcję.

“Gdy zaczynał swoją przygodę̨ z samorządem, był najmłodszym radnym w Sosnowcu. Na jego profilu na Facebooku można go zobaczyć w różnych rolach. Raz wnosi pralkę potrzebującym, innym razem zbiera pieniądze dla starszej kobiety, której marzy się smak pomidorów, ale nie może ich kupić z braku finansów. Tuż po wybuchu pandemii dowoził posiłki na oddziały covidowe, a z jego inicjatywy Decathlon przekazał w całej Polsce kilkadziesiąt tysięcy masek do nurkowania, którymi doposażono personel medyczny” - czytamy na stronie Litewki.