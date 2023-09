Łukasz Mejza kandydatem PiS do Sejmu? Zapadła ostateczna decyzja

Łukasz Mejza będzie kandydatem PiS do Sejmu. Od wielu tygodni opinia publiczna zastanawiała się, czy partia rządząca zdecyduje się wystawić na swoich listach kontrowersyjnego polityka, który jest oskarżany o chęć zarabiania na nieuleczalnie chorych poprzez obiecywanie im niesprawdzonych i mocno wątpliwych terapii medycznych.

Wątpliwości, co do politycznej przyszłości Łukasza Mejzy, rozwiał poseł Marek Ast. - Łukasz Mejza jest związany ze środowiskiem republikanów i przez nich na listę był proponowany. Zawsze mówiłem, że jak znajdzie się na liście, to znaczy, że te wyjaśnienia złożone przez niego czy zgłaszającego go Adama Bielana uznano za wystarczające, aby mógł kandydować - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

Łukasz Mejza kandydatem PiS do Sejmu

Kilka dni temu start Mejzy zapowiedział jego partyjny szef Adam Bielan. - Jeżeli nie zrezygnuje ze startu, a z tego, co wiem, chce kandydować - mówł w Polsacie. Wówczas Marek Art przekonywał, że nic nie wie o tym, aby Mejza miał startować z PiS. - Jako szef regionu zielonogórskiego nie wiem, co sobie tam potencjalni koalicjanci planują. To ja zgłaszam kandydatów, którzy są niezrzeszeni. Nic mi nie wiadomo o starcie posła Mejzy w tych wyborach z list PiS - wyjaśniał Ast.

W listopadzie 2021 roku Wirtualna Polska ujawniła, że założona przez Łukasza Mejzę firma Vinci NeoClinic obiecywała leczenie umierających na raka i stwardnienie rozsiane, chorych na alzheimera, parkinsona oraz inne nieuleczalne choroby. Firma nie miała jednak kompetencji w obszarze medycyny, a oferowane przez nią leczenie nie działało.

W październiku 2021 roku Łukasz Mejza objął stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. nowych technologii w sporcie, a następnie został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W grudniu, po ujawnieniu afery z firmą Vinci NeoClinic, złożył dymisję w "w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz Zjednoczonej Prawicy". Dziennikarzy piszących o jego działalności biznesowej nazwał "medialnymi, płatnymi zabójcami".

Afery Łukasza Mejzy

To jednak nie koniec kontrowersji wokół Mejzy. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo w sprawie wyłudzenia ponad 750 tys. zł ze środków unijnych na fikcyjne szkolenia, do którego miało dojść w latach 2019-2021 na terenie województwa lubuskiego. Szczegóły sprawą wskazują, że chodzi o spółki należące właśnie do polityka.

Kilka dni temu sejmowa komisja etyki zajęła się słowami posła Mejzy, który 12 czerwca w programie "O co chodzi" w TVP Info określił społeczność LGBT mianem "tęczowej zarazy". Za te słowa Mejza został ukarany naganą.