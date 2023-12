Łukasz Mejza zmieni partię? Jarosław Kaczyński szykuje niespodziankę

Zarysowanie przez szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego partyjnej strategii na kolejne miesiące, w tym kwestia przygotowań do wyborów samorządowych i europejskich, a także wybór nowego sekretarza generalnego oraz skarbnika ugrupowania - to plan sobotniej Rady Politycznej PiS, która rozpoczęła się po południu w Warszawie.

Rada Polityczna składa się z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz 120 działaczy wybranych przez partyjny kongres. Sobotnie spotkanie odbywa się za zamkniętymi drzwiami. - Będzie to pierwsze posiedzenie tak dużego ciała partyjnego po wyborach parlamentarnych i odbędzie się w "fazie opozycji" - mówił PAP przed rozpoczęciem spotkania jeden z polityków zbliżonych do kierownictwa PiS.

Zmiany w PiS. Kaczyński przedstawi nowy plan

Zdaniem polityków PiS, z którymi rozmawiała PAP, Kaczyński będzie zapewne mobilizował polityków PiS do ciężkiej pracy. - Będzie podkreślał, że przed nami wybory samorządowe i musimy je wygrać - mówił jeden z działaczy. - Zapewne podsumuje ostatnie miesiące i zarysuje też strategię na najbliższą przyszłość, tego co dalej, co przed nami. Jak będziemy działać w opozycji i jaki jest plan na kampanię samorządową - dodał.

Działacze PiS podczas sobotniego spotkania mają głosować zmiany na stanowisku sekretarza generalnego, po rezygnacji Krzysztofa Sobolewskiego, oraz - jak wynika z informacji PAP - skarbnika ugrupowania. Sekretarzem partii ma zostać Piotr Milowański - o czym mówił PAP przed miesiącem prezes Kaczyński. Jeśli chodzi o stanowisko skarbnika - jak wynika z informacji PAP - działacze mają głosować nad kandydaturą Henryka Kowalczyka.

Rozmówcy PAP wskazali też, że PiS przechodzi w tryb kampanijny. Obecnie partia skupia się na listach wyborczych na zbliżające się wybory samorządowe. Jak wynika z informacji PAP, wstępne listy do zarządów województw powinny spłynąć do 20 grudnia, a do centrali partii listy sejmikowe i wstępne propozycje kandydatur na prezydentów - do 5 stycznia.

"Rz": PiS połączy się z Partią Republikańską Bielana i Mejzy

Z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że w sobotę PiS podejmie także decyzję o połączeniu z Partią Republikańską Adama Bielana. Ma to być pierwszy sygnał po wyborach o konsolidacji po prawej stronie sceny politycznej.

Partia Bielana powstała w 2021 roku po konflikcie w Porozumieniu Jarosława Gowina. Partia Republikańska ma obecnie czterech posłów w klubie PiS — to Kamil Bortniczuk, Michał Cieślak, Arkadiusz Czartoryski i Łukasz Mejza.

Źródło Radio ZET/ Rafał Białkowski (PAP)/ Rzeczpospolita