Luksusowe warunki Wąsika w celi? Mamy stanowisko Służby Więziennej

Maciej Wąsik od 9 stycznia odsiaduje prawomocny wyrok 2 lat pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tzw. aferze gruntowej. Obecnie polityk PiS znajduje się w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych (woj. mazowieckie).

Służba Więzienna odpowiedziała na pytania Radia ZET ws. warunków w tym więzieniu. Zespół prasowy jednostki podkreślił, że nie może udzielać informacji o warunkach osadzenia konkretnych osób. "Żaden z osadzonych nie użytkuje w celi 42-calowego telewizora i usług zewnętrznej firmy cateringowej. Nie odnotowano również sytuacji, w której jakikolwiek osadzony korzystałby z aparatu telefonicznego dłużej, niż regulują to przepisy" - wynika z odpowiedzi SW.

Maciej Wąsik w więzieniu ma telewizor i zewnętrzny catering? Służba Więzienna wyjaśnia

Dodano, że osadzeni mogą dzwonić do rodziny i przyjaciół co najmniej dwa razy w tygodniu. Z kolei raz w miesiącu mogą otrzymać paczki z artykułami żywnościowymi. Więźniowie powinni mieć co najmniej 3 metry kwadratowe przestrzeni w celi, gdzie są osadzeni.

O rzekomych luksusowych warunkach Wąsika podczas odbywania kary mówił w serwisach społecznościowych kontrowersyjny publicysta Zbigniew Stonoga. Ponadto w ostatnich dniach politycy PiS sugerowali, że Wąsik, jak i Mariusz Kamiński (osadzony w więzieniu w Radomiu), nie mają dobrych warunków - marzną w celach i nie mają dostępu do kontaktu ze światem zewnętrznym. We wtorek rodzina Kamińskiego opublikowała krótki list, który podczas osadzenia miał napisać były minister spraw wewnętrznych.

Źródło: Radio ZET