„Ma być patria, nie partia”. Szymon Hołownia apeluje w Sejmie

Szymon Hołownia został wybrany podczas pierwszego posiedzenia Sejmu marszałkiem X kadencji izby. Wygłosił płomienną mowę, w której zaapelował do polityków i zaprezentował priorytety swojego urzędowania.

Szymon Hołownia przemówił jako marszałek Sejmu

Lider Polski 2050, którego kandydaturę na marszałka Sejmu zaprezentował przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, po wyborze na urząd wygłosił przemówienie, w którym wypunktował, jakie zmiany czekają Sejm. - Ma się zmienić nie partia. Ma się zmienić polityka. Ona się zaczęła psuć od Sejmu i od Sejmu musi zacząć się jej naprawa - stwierdził Hołownia.

Podkreślał, że najważniejszy jest interes narodu, a nie konkretnego ugrupowania politycznego. - Przede wszystkim przestawimy te dwie litery i najważniejsze znów stanie się tu słowo „patria”, a nie „partia”. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną szpecące Sejm policyjne barierki - wyliczał nowy marszałek. Szczególne zainteresowanie wzbudziło słowo „patria”. Co oznacza?

Patria. Co to jest?

Słowo to jest raczej niespotykane, a wszystko dlatego, że jest to forma przestarzała, używana powszechnie do końca XVI wieku. Patria to ojczyzna, kraj rodzinny, zaś hasło „patria nostra” - nasza ojczyzna. Wyraz został zaczerpnięty z łaciny i właśnie od niego pochodzi m.in. słowo „patriotyzm”, a więc miłość do ojczyzny. Słusznie kojarzymy patrię także z patriarchą - mężczyzną stojącym na czele rodu.

Rozkład miejsc w Sejmie. Tak usiądą posłowie nowej kadencji 8 Zobacz galerię fot. Twitter/Jacek Czarnecki

Źródło: Radio ZET