To może pogrążyć opozycję. "Przepis na wyborczą katastrofę"

M.in. na to pytanie odpowiedział w najnowszym odcinku podcastu Radia ZET "Machina Władzy" historyk, ekonomista i politolog Miłosz Wiatrowski-Bujacz, prowadzący na Instagramie kanał "Miłosz.Między.Innymi".

Opozycja odsunie PiS od władzy?

Wspomniał m.in. o niedawnych pogłoskach na temat rzekomego samodzielnego startu partii Zbigniewa Ziobry - zmieniającej właśnie nazwę z Solidarna Polska na Suwerenna Polska. - Dyskusja o tarciach w koalicji i ewentualnym osobnym starcie "ziobrystów" jest trochę bezproduktywna. Jest bardzo mało prawdopodobne, że tak się stanie. Po prostu sondaże pokazują, że szanse są małe, to raczej gra o wpływy, o miejsce na listach - tłumaczył.

Politolog zwrócił uwagę, że narracja przedwyborcza budowana jest na dwóch hasłach: "czy opozycji uda się w końcu odsunąć PiS od władzy" i "czy PiS jako pierwsza partia w historii będzie rządzić trzy kadencje". Jego zdaniem produktywna dyskusja o wyborach z perspektywy opozycji powinna mieć charakter programowy, a nie mieć formy niekończących się dywagacji na temat tego, "czy opozycja powinna iść do wyborów zjednoczona, na jednej czy na trzech listach".

To czego w tej dyskusji brakuje, to tego, jak opozycja wyobraża sobie rządzenie po wyborach. Dużo ważniejsze dla wyborców i wyborczyń jest to, w czym te partie się zgadzają, różnią, co tak naprawdę mają do zaoferowania i jak wyobrażają sobie współpracę. Jaki pomysł ma na Polskę. Bo pomysł na Polskę PiS-u już znamy Miłosz Wiatrowski-Bujacz

W jego ocenie, choć pojawiają się w przestrzeni publicznej postulaty poszczególnych formacji opozycyjnych, to "brakuje wspólnych pomysłów na kluczowe zagadnienia i wyzwania". - Dyskusja, trwająca tak naprawdę od ponad 7 lat, czyli "trzeba się zjednoczyć, by odsunąć PiS od władzy", jest tak naprawdę dla opozycji niszcząca. Rodzi dużo więcej konfliktów czy resentymentów niż nadziei dla wyborców, że opozycja to ludzie, którzy dogadają się po wyborach i stworzą rząd, działający dla dobra nas wszystkich - ocenił.

Co ze sprawczością rządu? "Przepis na katastrofę wyborczą"

A co ze sprawczością rządu opozycyjnego? Czy przeciwnicy PiS, jeśli dojdą do władzy, będą mieli narzędzia, by realizować swoje pomysły? Jak wielką przeszkodą mogłyby być potencjalne weta Andrzeja Dudy (którego kadencja kończy się w sierpniu 2025 roku) oraz werdykty zdominowanego przez nominatów Zjednoczonej Prawicy Trybunału Konstytucyjnego?

- Jeśli Duda będzie wetował konkretne ustawy, to opozycja będzie musiała to przyjąć. Można mieć wątpliwości, czy wybory z 2020 roku były uczciwe, ale on je wygrał. Nie da się zakwestionować tego, że jest demokratycznie wybranym prezydentem. Natomiast to, jak odnosić się do decyzji TK pod przewodnictwem pani Przyłębskiej, będzie dużym wyzwaniem. To jest organ już de facto niekonstytucyjny. Nie wyobrażam sobie uznawania go przez nowy rząd - stwierdził Wiatrowski-Bujacz. Dodał, że może nas jednak czekać "poważny chaos".

Przekonywał jednak, że wchodzenie przez KO, Lewicę, PSL czy Polskę 2050 w narrację o ograniczonej sprawczości i zabezpieczanie się przez ewentualnym imposybilizmem nowej władzy "byłoby niemożliwe". - Wyborcy opozycji mają już wystarczająco dużo powodów do niepokoju, czy ten rząd byłby sprawny, więc jakby teraz liderzy i liderki poszczególnych partii opozycyjnych zaczęli mówić, że "tego i tego nie da się zrobić", to jest to przepis na katastrofę wyborczą - wyjaśniał.

Zaznaczył, że pułapką, a przynajmniej ryzykowną postawą na opozycji, są "wszelkie zapowiedzi o rozliczaniu PiS". - Wyobrażam sobie, że Duda będzie podpisywał np. ustawy gospodarcze, ale już na próby kryminalizacji polityków PiS na pewno by się nie zgodził, więc nakręcanie atmosfery, że "my ich zaraz rozliczymy i powsadzamy do więzienia" potrafi mobilizować najtwardszy elektorat, ale dla wyborców niezdecydowanych to nie jest priorytet. Gdyby byli zdecydowani, to już by głosowali np. na KO. Poza tym, tu właśnie tkwi największe ryzyko niespełnienia tych obietnic - mówił.

AGROunia namiesza w sondażach? Wiatrowski-Bujacz: nie wydaje mi się

Zdaniem gościa podcastu ogłoszony niedawno sojusz Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL to raczej koniec ruchów zjednoczeniowych na opozycji i tak naprawdę zakończenie dyskusji na temat np. jednej listy i dobry wynik nowej koalicji "powinien być teraz w interesie całej opozycji". - To dałoby taki zastrzyk nowej energii w sondażach i przekonanie wśród sympatyków opozycji, że szanse na zwycięstwo są duże. Skończyłby się okres wzajemnych ataków i szantaży emocjonalnych - podkreślił.

Mówiąc o "demokratycznej opozycji", najczęściej uwzględnia się cztery najmocniejsze obecnie ugrupowania: KO, Lewicę, Polskę 2050 i PSL. Rzadziej wspomina się o AGROunii, która przed kilkoma miesiącami zawarła - w opinii wielu komentatorów dość egzotyczny - sojusz z Porozumieniem (partią, kierowaną do zeszłego roku przez Jarosława Gowina, przez kilka lat wchodzącą w skład rządowej koalicji). Czy ruch oburzonych rolników, dowodzony przez Michała Kołodziejczaka, może namieszać w tych wyborach?

Nie wydaje mi się. Wyniki sondażowe są stabilnie niskie, nie widziałem w ostatnich miesiącach badania, w którym przekraczaliby 2 proc. Poza tym takie inicjatywy zwykle osiągają największe poparcie na początku działalności. Jeśli uda się zyskać zainteresowanie mediów, to można utrzymać taką masę krytyczną uwagi publicznej Miłosz Wiatrowski-Bujacz

- AGROunia wpadła raczej w taki przedział poparcia, który będzie ją marginalizował. Nie przebijają się w mediach społecznościowych, na uwagę tradycyjnych nie mają co liczyć, a wyborców antysystemowych, na których chyba liczyli, zagospodarowuje Konfederacja - analizował. Przewidywał też, że ratunkiem dla tej formacji - i to dość prawdopodobnym - jest wciągnięcie jej kandydatów, podobnie jak przedstawicieli Porozumienia, na listy koalicji ludowcy-Hołownia.

Sondaż obywatelski? "Wywołał kilka tygodni nawalanki"

Wiatrowski-Bujacz nawiązał też do tzw. sondażu obywatelskiego, który w II połowie marca opublikowała "Gazeta Wyborcza". Wynikało z niego, że tylko jedna lista opozycji ma szansę pokonać PiS. Badanie wzbudziło sporo kontrowersji z uwagi na metodologię, sposób wyliczania mandatów oraz brak zawarcia w opcjach do wyboru najbardziej prawdopodobnego wariantu, czyli startu trzech głównych list (uwzględniającego wspólną listę Polski 2050 i PSL).

- To nie tylko polski fenomen, ale opieranie się na sondażach i to, jak dużą rolę im oddajemy, jest bardzo złe. Ja ten "sondaż obywatelski" nazwałem szantażem. - przyznał. Podkreślił, że badanie w pewnym sensie zostało zrobione i przedstawione "pod tezę", co może się wiązać z tym, że "jest pewna grupa w ramach opozycji, sympatyzująca z KO, która przyjęła sobie za punktu honoru wymuszenie na reszcie opozycji powstanie jednej listy". Zauważył, że publikacja tego sondażu spowodowała "kilka tygodni wzajemnej nawalanki na opozycji", co z kolei przełożyło się na spadki (a przynajmniej brak wzrostów) ugrupowań sytuujących się po przeciwnej barykadzie niż PiS.

A do tego momentu większość badań pokazywała, że jedna lista nie służy opozycji, a bardziej Konfederacji. W sytuacji jednej listy mamy bowiem podział na "Polskę PiS" i "Polskę PO", a wyborca, który nie odnajduje się w sporze między Tuskiem a Kaczyńskim, ma do wyboru jedynie właśnie Konfederację. W jego oczach to oni jako jedyni nie wpisują się w ten podział Miłosz Wiatrowski-Bujacz

W opinii politologa taki wyborca - który nie wspomina dobrze rządów PO, ale ma też negatywne zdanie o rzeczywistości społeczno-gospodarczej ostatnich lat - jest podstawiony pod ścianą: może zostać w domu albo oddać swój głos właśnie na Konfederację.

Sojusz PiS i Konfederacji? "Nie wszyscy mają takie poglądy, jak Mentzen"

Skrajnie prawicowy sojusz narodowców takich jak Krzysztof Bosak czy tzw. wolnościowców spod znaku Sławomira Mentzena zyskał w ostatnich tygodniach sporą popularność. Sondaże dają im ok. 10 proc. poparcia i coraz częściej pojawiają się spekulacje o ewentualnej przyszłej koalicji z PiS albo przynajmniej o ambicjach bycia "języczkiem u wagi" w kontekście tworzenia nowego rządu po jesiennych wyborach.

- Potencjalny wspólny rząd PiS-u i Konfederacji nie wydaje mi się egzotyczny, chyba że spojrzeć tylko na programy gospodarcze. Ale jeśli te formacje po najbliższych wyborach będą miały większość, tzn. razem więcej niż 230 posłów, to uważam, że do tej koalicji dojdzie - ocenił. Wskazał na fakt, iż część polityków Konfederacji - np. wspomniany Bosak - ma poglądy gospodarcze nie tak skrajnie wolnorynkowe jak Mentzen i jego zwolennicy.

Przypomniał, że jeśli chodzi o "nacjonalistyczną wizję polskiej historii" oraz poglądy na aborcję czy prawa mniejszości, to PiS i Konfederacja stoją po tej samej stronie. Dodatkowo podkreślił, że Konfederacja ma już zapewnioną bazę sympatyków, który popierają ich z powodu konserwatywnych postulatów. - Teraz ruszyli po tych niezdecydowanych, więc akcentują tematy gospodarcze. O sprawach światopoglądowych Mentzen niezwykle cynicznie mówi, że "to są sprawy, o których nasi wyborcy nie chcą teraz słuchać" - dodał.

"Konfederacja to idealny produkt III RP"

Zwrócił przy tym uwagę, że Konfederacja, aby poszerzać poparcie, będzie stopniowo coraz rzadziej zwracała się do młodego elektoratu, a swój przekaz adresowała coraz częściej do reprezentantów klasy średniej czy małych przedsiębiorców, który nie ufają państwu i są sfrustrowani tym, że muszą podnosić pensje pracowników oraz nie wytrzymują, poprzez rosnące koszty pracy, konkurencji z innymi rynkami europejskimi. - Tu mogą mieć większy potencjał niż przy łowieniu młodych wyborców, którzy przecież szybko się na nich zawiodą - stwierdził. Przekonywał jednocześnie, że dobre notowanie skrajnej prawicy w Polsce nie są niczym zaskakującym.

- To synteza, choć zradykalizowana, mainstreamu polskiej sfery publicznej. Od ponad 30 lat kolejne pokolenia są formatowane absolutnie prawicowo, zarówno pod względem polityki historycznej, jak i ekonomicznej. Przekaz gospodarczy, który wynosimy od rodziców, ze szkoły czy z mediów, jest w wiiększości zdecydowanie antylewicowy i skrajnie wolnorynkowy spod znaku Balcerowicza czy Korwin-Mikkego - powiedział. Jego zdaniem Konfederacja może być antysystemowa "w tym sensie, że nie podoba im się, iż od 30 lat u władzy są ci sami politycy", a "jeśli chodzi o poglądy, są idealnym produktem III RP -

Na koniec pojawiło się pytanie o to, kto wygra nadchodzące wybory. - Opozycja powinna te wybory wygrać. Jeśli tak się nie stanie, to będzie to tylko i wyłącznie na jej własne życzenie. A największym zagrożeniem dla opozycji są sprzyjające im media i eksperci - podsumował.

