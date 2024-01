Maciej Wąsik już przed Sejmem, pokazał zdjęcie. "Chyba kogoś szukają?"

Maciej Wąsik zapowiedział, że chce wejść do Sejmu i wziąć udział w dzisiejszych obradach. - Będę wykonywał swój mandat poselski, będę wykonywał wolę moich wyborców, będę działał w taki sposób, w jaki będę mógł - mówił w czwartek rano w Radiu Wnet.

Następnie polityk PiS opublikował na Twitterze (X) zdjęcie sprzed budynku Sejmu. "Policja wzmacnia Straż Marszałkowską. Chyba kogoś szukają?" - napisał.

Jak informuje Wirtualna Polska, przed Sejmem prowadzona jest dokładna kontrola. "Parlamentarzyści wjeżdżają do Sejmu. Szybka kontrola. Tu szef OdNowy, były wiceminister Marcin Ociepa, który powiedział mi po tym, że strażnicy nie kazali mu otwierać bagażnika. Pytali się jedynie, czy posiada przepustkę na samochód" - napisał dziennikarz WP Michał Wróblewski.

Wiemy już, że nie będzie blokady jednorazowych przepustek dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Doszliśmy do wniosku, że takie rozwiązanie będzie lepsze. Przeważyły argumenty, żeby uspokoić sytuację. Zakaz wywołałby awanturę - powiedziała Radiu ZET wicemarszałek Dorota Niedziela.

Maciej Wąsik już przed Sejmem, pokazał zdjęcie

"Panowie Kamiński i Wąsik nie są posłami. Mandatu pozbawił ich wyrok sądu, nie Sejmu. Sprawa jest zamknięta. Dziś procedujemy ważne obywatelskie projekty. Oczekuję, że wszyscy uszanują obywateli, którzy te projekty do izby wnieśli" - przekazał w czwartek rano marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności. 9 stycznia br. policja zatrzymała obu mężczyzn, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

We wtorek 23 stycznia prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy PiS tego samego dnia po godz. 21 opuścili zakłady karne w Radomiu i Przytułach Starych.

Dziś o godz. 10 rozpoczną się dwudniowe obrady Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. dwoma obywatelskimi projektami ustaw, złożonymi w ubiegłej. Pierwszy to projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, który zakłada podwyższenie renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Drugi to projekt noweli Karty Nauczyciela złożony przez ZNP. Dotyczy zmiany sposobu obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Źródło: Radio ZET