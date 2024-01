Maciej Wąsik zaczął głodówkę. Jego żona pojawiła się w TV Republika

W środę wieczorem gośćmi Danuty Holeckiej w TV Republika były żony zatrzymanych we wtorek Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego - Roma Wąsik i Barbara Kamińska. Obie żony widziały swoich mężów w areszcie na warszawskim Grochowie. Roma Wąsik przekazała, że jej mąż, podobnie jak Mariusz Kamiński, również rozpoczął protest głodowy. – Mąż także rozpoczął głodówkę, bo się o to jego zapytałam – powiedziała.

Mariusz Kamiński zapowiedział w oświadczeniu skierowanym do szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara, że od pierwszego dnia uwięzienia rozpoczyna protest głodowy. "Skazanie mnie za walkę z korupcją i bezprawne pozbawienie mandatu poselskiego traktuję jako akt zemsty politycznej" – napisał.

"Więzień nie ma prawa do odmowy przyjęcia posiłku"

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek był pytany w środę Polsat News, w jaki sposób służba więzienna może zareagować na taką decyzję osadzonego. Podkreślił, że jest to sytuacja uregulowana w Kodeksie karnym wykonawczym dość jednoznacznie. – Więzień, osoba osadzona, nie ma - wedle przepisów Kodeksu karnego wykonawczego - prawa do odmowy przyjęcia posiłku. Tak jest wyraźnie napisane w przepisach prawa. Jeżeli do takiego protestu dojdzie, to jego konsekwencją jest skierowanie takiej osoby, osadzonego, do opieki lekarskiej, do postępowania diagnostycznego. Wówczas taka osoba pozostaje pod obserwacją lekarską – wytłumaczył Wiącek.

Dopytywany, czy więzień może być dokarmiany przymusowo, RPO podkreślił, że to rozwiązanie, które powinno być stosowane w ostateczności. – Ale istnieją podstawy prawne do tego. W sytuacji, gdy lekarz stwierdza, iż protest głosowy zagraża życiu człowieka, to wówczas jest możliwość przedstawienia sprawy sądowi i sąd może postanowić o przymusowym dokarmianiu – powiedział.

Wcześniej wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart pytana o strajk głodowy zadeklarowany przez przebywającego w areszcie byłego ministra Mariusza Kamińskiego powiedziała, że "każdy ma prawo nie jeść i nie pić". – Na tym polega prawo do wolności osobistej – dodała.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w więzieniu

We wtorek 9 stycznia policja zatrzymała Kamińskiego i Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Politycy PiS zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Sprawa wróciła na wokandę w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego z czerwca 2023 roku. SN w Izbie Karnej, po kasacjach wniesionych przez oskarżycieli posiłkowych, uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta prawem łaski i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.

