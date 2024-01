Maciej Wąsik to „prawa ręka” Kamińskiego. Skąd wywodzi się poseł PiS?

Maciej Wąsik wywodzi się z Ligi Republikańskiej, dawnej organizacji prawicowej, działającej w latach 1993-2001. Grupa słynęła z głośnych akcji protestacyjnych przeciwko rządowi SLD. Przewodniczącym Ligi Republikańskiej był Mariusz Kamiński, późniejszy szef Macieja Wąsika w CBA.

Maciej Wąsik: życiorys, kariera zawodowa

Maciej Wąsik urodził w 1969 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest archeologiem. W 2001 r. objął stanowisko kierownika rządowego hotelu Parkowa w Warszawie. Po przejęciu władzy przez SLD stracił posadę i został radnym na warszawskiej Pradze-Południe. Przez kilka miesięcy pełnił funkcję burmistrza w podwarszawskim Wawrze, a następnie – komendanta Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy.

W 2006 Maciej Wąsik został zastępcą szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego. Funkcję tę pełnił do roku 2009. W latach 2010-2015 kontynuował karierę polityczną z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 roku Maciej Wąsik wystartował w wyborach do Sejmu w okręgu płockim i uzyskał mandat posła VIII kadencji. W listopadzie 2015 został powołany na sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – był zastępcą ministra-członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Objął także funkcję sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. W listopadzie 2019 został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W wyborach w 2023 roku ponownie został wybrany do Sejmu. W grudniu tego samego roku, wraz z Mariuszem Kamińskim, został prawomocnie skazany na dwa lata pozbawienia wolności, otrzymał również zakaz pełnienia funkcji publicznych przez pięć lat.

Maciej Wąsik: proces, afera gruntowa

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński w 2010 roku zostali oskarżeni m.in. o przekroczenie uprawnień i popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z tzw. aferą gruntową.

W czerwcu 2012 Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście nieprawomocnie umorzył postępowanie. Na skutek zażalenia złożonego przez prokuratora postępowanie wznowiono i w marcu 2015 Maciej Wąsik został przez sąd I instancji uznany za winnego przekroczenia uprawnień i nieprawomocnie skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. 16 listopada 2015 roku prezydent Andrzej Duda zastosował wobec Macieja Wąsika prawo łaski.

6 czerwca 2023 Sąd Najwyższy uchylił postanowienie sądu z marca 2016 o umorzeniu postępowania i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia w sądzie okręgowym. 20 grudnia 2023 Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali prawomocnie skazani.

Źródło: Radio ZET/natemat.pl/Newsweek