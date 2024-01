Macierewicz dał prawnikowi z Argentyny ogromne pieniądze. Miał pomóc ws. Smoleńska

Sprowadzenie do Polski wraku Tu-154, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem, było dla polityków PiS priorytetem. Przed odzyskaniem władzy po 8 latach rządów koalicji PO-PSL Jarosław Kaczyński i jego współpracownicy utrzymywali, że to, iż wrak jeszcze nie został sprowadzony z Rosji, to wynik wyłącznie złej woli ówczesnych władz. Gdy Zjednoczona Prawica przejęła stery, okazało się, że plan natychmiastowego odzyskania od Rosjan szczątków maszyny jest co najmniej karkołomny.

Ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz postanowił sięgnąć po posiłki. Resort zawarł niejawną umowę z kontrowersyjnym argentyńskim prawnikiem. Wirtualna Polska dowiedziała się, na jaką kwotę opiewała.

Macierewicz zawarł umowę z Argentyńczykiem, który miał pomóc odzyskać wrak TU-154

Młody doradca Macierewicza Edmund Janniger skontaktował się z Argentyńczykiem Luisem Moreno-Ocampo, byłym prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Spytał go, "czy nie mógłby pomóc Polsce". Jesienią 2016 roku z Moreno-Ocampo spotkał się już sam Macierewicz.

Minister przedstawił mu swoją wersję wydarzeń w związku z katastrofą smoleńską i sprawą zwrotu wraku. Moreno-Ocampo zaś, jak informował resort, "wyraził zgodę na przygotowanie dla MON analizy w sprawie dalszego procedowania badania katastrofy smoleńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zwrotu wraku samolotu".

W rozmowach z dziennikarzami były prokurator MTK zapowiadał też, że zamierza zbadać czarne skrzynki Tu-154 i razem z przedstawicielami rosyjskich władz zbadać ich autentyczność, a także przeanalizować nagrania rozmów prowadzonych przed katastrofą w kokpicie maszyny. Ekspert zapewniał, że jego głównym celem jest odzyskanie wraku samolotu. Tak się jednak nie stało, bowiem szczątki Tupolewa do dziś pozostają w Rosji.

Prawnik dostał 300 tys. zł, a umowa była niejawna

Za rządów PiS resort obrony odmawiał przekazania dziennikarzom i politykom opozycji jakichkolwiek szczegółów umowy z Luisem Moreno-Ocampo, podkreślając, że są to "informacje o charakterze niejawnym i jako takie nie podlegają ujawnieniu", a "których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne".

Wszystko zmieniło się po przyjściu nowej ekipy. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy Wirtualnej Polski Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że umowę z firmą LLC Moreno Ocampo zawarł osobiście były minister Antoni Macierewicz, a przedmiotem kontraktu zawartego w marcu 2017 roku było przeanalizowanie "w sposób niezależny i bezstronny drogi prawne, które mogą zostać wykorzystane przez Rzeczpospolitą Polską w odzyskania wraku samolotu rządowego Tu-154 po katastrofie w 2010 roku".

Firma LLC Moreno Ocampo otrzymała 297 255 zł (ok. 80 tys. dolarów). Podkomisja Macierewicza ds. zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej twierdziła, że w ramach umowy "Moreno-Ocampo przedstawił ministrowi Antoniemu Macierewiczowi liczne raporty zawierające analizę na temat dalszego procedowania badania katastrofy smoleńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zwrotu wraku samolotu".

Kontrowersyjny prokurator miał współpracować z libijskim reżimem

Jak odnotowała Wirtualna Polska, Luis Moreno-Ocampo zaczął karierę jako prokurator w Argentynie. W latach 80. oskarżał członków junty, która rządziła tym krajem, a potem jako adwokat reprezentował m.in. ofiary niemieckiego nazistowskiego zbrodniarza Ericha Priebkego.

W latach 2003-12 był głównym oskarżycielem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, a po latach media wytknęły mu brak skuteczności. Po zakończeniu kadencji w MTK zaczął występować w roli międzynarodowego doradcy prawnego. W roku 2017, kilka miesięcy popodpinaniu przez niego umowy z MON, Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych opublikowało informacje o tajnej współpracy prawnika z reżimem w Libii.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska