Macierewicz może mieć kłopoty. Zawiadomienia do prokuratury ws. posłów PiS

Politycy PiS w ramach interwencji poselskiej w nocy z 19 na 20 grudnia weszli do siedzib mediów TVP, Polskiego Radia i PAP. Tłumacząc to obroną wolności słowa i walką o wolne media, zmieniali się podczas całodobowych dyżurów. Teraz niektórzy z nich mogą mieć kłopoty z prawem. Do prokuratury trafiły zawiadomienia.

Macierewicz i Szrot mogą mieć kłopoty. Do prokuratury wpłynęły zawiadomienia

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", nowe władze TVP złożyły doniesienie do prokuratury, które dotyczy zakłócania działalności spółki, próby poturbowania pracowników telewizji czy "ingerencji w ogólną infrastrukturę". Materiałem dowodowym w sprawie jest monitoring z gmachu Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie.

Do prokuratury trafiło też drugie zawiadomienie - specjalne. Dotyczy ono Pawła Szrota, który z kilkoma innymi posłami próbował dostać się do pomieszczenia, w którym zamknęli się pracownicy TVP. Polityk zaczął pukać i wołać: "Proszę otworzyć! Policja!". Incydent został uwieczniony, a nagranie trafiło do sieci. "Poseł PiS Paweł Szrot podaje się za policjanta i wbija do gabinetu w TVP. Za to jest paragraf. Immunitet to nie przepustka do bycia bezkarnym. Taki człowiek doradzał do niedawna Andrzejowi Dudzie" - skomentowała nagranie Kamila Gasiuk-Pichowicz z KO.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości kontynuowali okupację budynku Polskiej Agencji Prasowej, gdzie również pełnili całodobowe dyżury. Marek Błoński, nowy szef PAP, przekazał, że do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie nocnych starć polityków PiS z firmą ochroniarską wynajętą do ochrony gmachu. Poinformował ponadto, że przesądzone jest osobne zawiadomienie ws. Antoniego Macierewicza, który podczas dyżuru w Wigilię wdarł się do pomieszczeń agencji z jej pracownikiem.

Źródło: Radio ZET/wyborcza.pl