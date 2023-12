Poseł PiS Antoni Macierewicz nie uniknie rozliczeń za kierowanie pracami podkomisji smoleńskiej, rozwiązanej 15 grudnia decyzją nowego ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podkomisją - powołaną na mocy rozporządzenia z 4 lutego 2016 r. - kierował poseł PiS i były szef MON.

- Nie mam wątpliwości, że państwo (media – red.) będziecie popierali, żeby sprawa zbrodni smoleńskiej, była jak najbardziej upowszechniona – odpowiadał w piątek reporterowi WP Antoni Macierewicz, były szef podkomisji smoleńskiej.

Macierewicz obawia się rozliczenia? Kuriozalne słowa posła PiS

Dopytywany o zarzuty m.in. NIK co do wydatków na podkomisję, poseł PiS kluczył w odpowiedziach. - Ma pan rację, spodziewam się rozliczenia tych, którzy są winni wspierania kłamstwa smoleńskiego – mówił Macierewicz. - Mówię o zbrodni, wszystko jest w raporcie. Proszę go przeczytać i przekazać czytelnikom – zakończył poseł PiS.

30 maja 2023 roku senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza poinformował publicznie, że podkomisja pod kierownictwem Antoniego Macierewicza wydała już ponad 31 milionów złotych. Polityk opozycji uzyskał tę informację po zwycięskiej batalii sądowej o dostęp do informacji.

"Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku, 18 grudnia, zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji" - czytamy w decyzji szefa MON, która uchyla powołanie podkomisji smoleńskiej, mającej zbadać przyczyny katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154 z kwietnia 2010 roku.

- To jest naprawdę historyczny moment, kiedy wreszcie polskie państwo staje w prawdzie. Kiedy państwo polskie decyzją ministra obrony narodowej uznaje, że to specjaliści wyjaśniają przyczyny katastrofy, a nie politycy, hochsztaplerzy i ludzie, którzy raczej kłamstwo mają jako narzędzie funkcjonowania – mówił w piątek Cezary Tomczyk, wiceszef MON, po parafowaniu decyzji o rozwiązaniu podkomisji smoleńskiej.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska