Macierewicz straszy wybuchem III wojny światowej. "Bo Rosja zaatakuje Polskę"

Prawo i Sprawiedliwość mimo uzyskania najlepszego wyniku w wyborach parlamentarnych, nie będzie w stanie utrzymać władzy. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma w Sejmie koniecznej większości i zdolności koalicyjnej. Niektórzy politycy tego ugrupowania nie przyjmują jednak do wiadomości wyniku wyborów i kreślą przerażające scenariusze.

Antoni Macierewicz uważa, że utrata władzy przez PiS jest zagrożeniem dla całego świata. Podczas niedawnego zjazdu klubów "Gazety Polskiej" kontrowersyjny polityk przekonywał, że zmiana rządów w Polsce może przyczynić się do wybuchu III wojny światowej.

Antoni Macierewicz straszy wybuchem III wojny światowej

- W tej materii Stany Zjednoczone są w pełni świadome, że jeżeli upadnie rząd Prawa i Sprawiedliwości, to będzie zagrożenie, iż dojdzie do wojny światowej, bo Rosja zaatakuje Polskę po zdobyciu Ukrainy. Biden powiedział jasno: wtedy armia amerykańska będzie musiała bezpośrednio wziąć udział w tej wojnie, a to oznacza możliwość III wojny światowej - mówił Macierewicz.

Polityk PiS tłumaczył, że opozycja zdobyła tak dobry wynik przez nieporozumienie. Wyliczał, że "kłamstwo i aberracja sprawiły, że ogromna część społeczeństwa nie wiedziała, jak wygląda sytuacja". - Wiedziała tylko, że nie mogą głosować na Platformę Obywatelską i nie zagłosowali na Platformę Obywatelską. Ale już jakaś Trzecia Droga, PSL, nie PSL - to już było dla ludzi otwarte - mówił.

Macierewicz w swoim stylu doszukiwał się także wielkiego spisku i układu, który ma stać za Polską 2050 Szymona Hołowni. Stwierdził nawet wprost, że polityk ma związki z rosyjską agenturą.

- Pan Hołownia jest człowiekiem bardzo sprawnym medialnie, pracował długo w TVN, ktoś go oglądał i powiedział: o, ten człowiek będzie dla nas najskuteczniejszy. Będzie dla nas najlepiej działał na szkodę Polski. Weźmiemy go, damy mu największe szanse, żeby rozstrzygał o tym, jaka będzie Polska. Tak właśnie jest. On chce rozstrzygać, jaka będzie Polska przy pomocy agentury rosyjskiej. To jest nieprawdopodobne. Ale tak naprawdę jest - podkreślił Macierewicz.