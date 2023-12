Macierewicz traci ochronę i służbowy samochód. "W trybie natychmiastowym"

Antoni Macierewicz trafi definitywnie ochronę oraz służbowy samochód. Poseł PiS nie pogodził się z decyzją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza o likwidacji podkomisji smoleńskiej, zapowiadając, że będzie ona funkcjonowała do 2024 roku.

Nowe władze MON konsekwentnie realizują kolejne decyzje. Cezary Tomczyk mówił po słowach Macierewicza, że w sprawie katastrofy smoleńskiej może teraz zabierać głos jako osoba prywatna, ale już nie w imieniu władz RP.

Macierewicz traci ochronę i służbowe auto

We wtorek Tomczyk ogłosił też, że Macierewicz stracił ochronę Żandarmerii Wojskowej oraz służbowy samochód. Korzystał z obu przywilejów, choć z resortem obrony pożegnał się wiele lat temu. - Macierewicz przez 5 lat, mimo braku funkcji w MON, korzystał z ochrony pułku specjalnego Żandarmerii Wojskowej – powiedział Tomczyk. - Szef MON odstąpił od ochrony Antoniego Macierewicza i zabrano mu służbowy samochód – dodał wiceminister obrony.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że członkowie podkomisji kierowanej przez Macierewicza opuścili do poniedziałku 18 grudnia budynek dotychczasowej siedziby. Na drzwi nałożono plomby.

Tomczyk zapowiedział, że prace komisji, na którą wydano ponad 30 mln zł, zostaną wnikliwie ocenione w resorcie. - Nie ma na świecie przykładu komisji, której celem było udowodnienie z góry założonej tezy. To niedorzeczne. Już teraz odpowiednie departamenty MON zbierają informacje na temat podkomisji Macierewicza. Chcemy to przeanalizować zgodnie z prawem – mówił we wtorek.

Źródło: Radio ZET