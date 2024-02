Przed budynkiem Sejmu doszło w środę rano do przepychanek z udziałem posłów PiS, którzy chcieli siłowo wprowadzić do parlamentu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Straż Marszałkowska zamknęła przed nimi drzwi. Po kilkudziesięciu minutach byli posłowie PiS zrezygnowali z dalszego szturmu i odjechali.

Według Kamińskiego i Wąsika, uniemożliwienie im wejścia do Sejmu to złamanie prawa i pozbawienie dużej grupy wyborców reprezentacji w izbie. Maciej Wąsik stwierdził, że "to są rządy autorytarne, zaczęły się rządy autorytarne, a posłowie nie mogą wejść do Sejmu".

Przepychanki przed Sejmem. Kamiński i Wąsik chcieli wejść do budynku

Wąsik powiedział także dziennikarzom, że ma wyrok Sądu Najwyższego, który uchyla postanowienie marszałka Hołowni, dotyczące wygaszenia mu mandatu poselskiego. - Jesteśmy posłami, mamy immunitet - podkreślił. Według niego, "to nie pan Hołownia będzie decydował o tym, kto jest posłem, tylko wyborcy, PKW i odpowiednie sądy".

Jarosław Kaczyński powiedział później na konferencji prasowej z udziałem Wąsika i Kamińskiego przed Pomnikiem AK w Warszawie, że otrzymał "pismo na dokumencie Sądu Najwyższego również z dokumentem wskazującym, że zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik są posłami, ponieważ decyzja marszałka Sejmu została uchylona".

Macierewicz uderzył Kamińskiego. Kuriozalne nagranie w sieci

- Pan marszałek dzisiaj na sali sejmowej tłumaczył, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie ma prawa uchylać wyroków sądów, to jeszcze raz pokazuje, że pan marszałek jest kompletnym amatorem i w ogóle nie powinien być marszałkiem, może gdzieś po paru latach pobytu w Sejmie i pewnym dokształceniu się mógłby być marszałkiem, ale w tej chwili nie - podkreślił prezes PiS. Jak mówił, "ta izba Sądu Najwyższego jest jedyną uprawnioną do tego, żeby właśnie tego rodzaju sprawy rozstrzygać".

Krzysztof Brejza z KO opublikował na Twitterze (X) fragment nagrania z porannej przepychanki pod Sejmem z udziałem posłów PiS. Widzimy na nim Antoniego Macierewicza, który - prawdopodobnie przypadkowo - uderza w twarz Mariusza Kamińskiego. "Antoni przyłożył Mariuszowi" - napisał Brejza.

Marszałek Szymon Hołownia w Polsat News poinformował, że "bardzo precyzyjnie analizujemy nagrania z kamer, z całego tego incydentu". - Nie ma zgody na to, żeby ktokolwiek, w jakikolwiek sposób popychał, przesuwał, próbował naruszyć nietykalność funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Wobec parlamentarzystów, którzy podejmują takie działania będę sugerował wyciągnięcie konsekwencji - zapowiedział.

Źródło: Radio ZET/ PAP/ Twitter/ polsatnews.pl