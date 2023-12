Macierewicz ukrywa tajne dokumenty ws. katastrofy smoleńskiej? Jest reakcja Tuska

Donald Tusk był pytany we wtorek na konferencji prasowej o wypowiedź byłego szefa podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza, który stwierdził wcześniej tego dnia, że ściśle tajne, tajne i zastrzeżone materiały podkomisji smoleńskiej są w sejfach, do których ma klucze. Polityk PiS powiedział, że może je przekazać jedynie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

- To jest trochę upokarzające, wymaganie, żeby komentować słowa kogoś takiego jak Antoni Macierewicz, po latach tego, co wyprawiał, także z emocjami wszystkich rodzin ofiar – powiedział premier na konferencji prasowej. - Jeśli rzeczywiście jest tak, że są jakieś tajne dokumenty, które on chce chronić, to samo w sobie jest wyjątkowym skandalem – podkreślił.

Macierewicz ukrywa tajne dokumenty ws. katastrofy smoleńskiej?

Tusk zaznaczył, że "nie znajduje powodu, dla którego tyle lat po katastrofie ktokolwiek, nawet tak dziwna i dwuznaczna postać jak pan Macierewicz, miał zamiar ukrywać jakieś dokumenty związane z katastrofą". - Pomijając cały kontekst sytuacji. To jest oburzające. Nie chce mi się nawet o tym rozmawiać, powiem szczerze. Mogę tylko zapewnić, że (...) wyciągniemy wszystkie konsekwencje – powiedział premier. - Mogę też zapewnić, że decyzja, które podejmiemy, także wobec pana Macierewicza, będą egzekwowane, czy się to komuś podoba, czy nie – dodał.

Decyzją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z 15 grudnia podkomisja ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej uległa likwidacji, a jej członkowie odwołani. Członkowie podkomisji zostali zobligowani do rozliczenia się do 18 grudnia z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji.

W kwietniu 2022 r. Macierewicz przedstawił raport z prac swojej podkomisji, który kwestionował ustalenia komisji Millera. - Przyczyną katastrofy 10 kwietnia nad Smoleńskiem był akt bezprawnej ingerencji strony rosyjskiej na statek powietrzny Tu-154M z delegacją prezydenta RP; głównym i bezspornym dowodem tej ingerencji był wybuch w lewym skrzydle na 100 m przed minięciem przez samolot brzozy na działce doktora Bodina nad terenem, gdzie nie było ani wysokich drzew, ani innych przeszkód mogących zagrozić samolotowi – powiedział, prezentując raport, Macierewicz.

Źródło: Radio ZET/ Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)