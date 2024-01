W czwartek wieczorem Brejza poinformował, że po 16 latach pracy w polskim parlamencie obejmuje mandat w Parlamencie Europejskim. Zastąpi Radosława Sikorskiego, który został powołany na ministra spraw zagranicznych w rządzie premiera Donalda Tuska.

W ubiegłorocznych wyborach Krzysztof Brejza startował do Sejmu z okręgu nr 4, który obejmuje m.in. Bydgoszcz oraz obszar powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego i żnińskiego, i uzyskał 89 tys. 840 głosów. Spośród kandydatów komitetu wyborczego Koalicja Obywatelska, którzy w tym okręgu nie dostali się do Sejmu, najwyższy wynik otrzymała właśnie Magdalena Łośko.

Magdalena Łośko będzie nową posłanką

W rozmowie z PAP Łośko potwierdziła, że obejmie mandat poselski i zastąpi w ławach poselskich Krzysztofa Brejzę. Przekazała, że najprawdopodobniej złoży ślubowanie poselskie nie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tylko na kolejnym posiedzeniu pod koniec stycznia.

Wyjaśniła, że najpierw musi wygasnąć mandat poselski Brejzie. - 15 stycznia jest posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego i z chwilą, kiedy europoseł (Brejza) już de facto obejmie funkcję, to wtedy zwalnia mandat poselski i zaczyna się procedura dla mnie - powiedziała Łośko.

Zaznaczyła, że jest jeszcze przed rozmowami z szefostwem klubu KO na temat tego, w jakich komisjach będzie zasiadać. - To jest przed nami i zobaczymy, ponieważ z komisjami to jest tak, że obszar zainteresowań (posła) to jedno, ale po drugie wiadomo, że kadencja już się zaczęła, posłowie już pracują i to też trzeba uwzględnić - zwróciła uwagę Łośko.

Magdalena Łośko zastąpi Krzysztofa Brejzę

Na pytanie, które komisje byłyby dla niej najbliższe, odparła, że obszar jej dotychczasowych zainteresowań to komisja ochrony środowiska. - W tej komisji pracowałam i też wielokrotnie pisałam interpelacje oraz interweniowałam (w sprawach) na rzecz środowiska - powiedziała. Dodała też, że była zaangażowana w kwestie edukacji, a także podejmowała dużo interwencji w obszarze zdrowia. Jednocześnie podkreśliła, że jest otwarta na pracę w innych dziedzinach.

Magdalena Łośko pochodzi z Inowrocławia, z wykształcenia jest pedagogiem, ukończyła studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika, doradztwo rehabilitacyjne. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z administracji i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Źródło: Radio ZET/ Karol Kostrzewa (PAP)