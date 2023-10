Magdalena Sroka: Trzeba odwołać komendanta głównego. PiS marnotrawił wiele środków

Maciej Bąk, Radio ZET: Spotykam się z panią w siedzibie zarządu wojewódzkiego PSL na Pomorzu. Jak wiemy, tuż przed wyborami zrezygnowała pani z funkcji prezeski Porozumienia. Czy w takim razie przypina pani już sobie koniczynkę?

Magdalena Sroka, posłanka-elektka Trzeciej Drogi: Nie, jeszcze nie przypinam żadnej koniczynki, ale faktycznie przed wyborami zrezygnowałam z bycia członkinią Porozumienia. Tam wiele osób startowało w wyborach z różnych komitetów i w mojej ocenie formuła tego ugrupowania się wyczerpała. Stąd moja decyzja. Nie ma mnie w Porozumieniu, deklarowałam, że swoją przyszłość wiążę z Koalicją Polską i środowiskiem centroprawicowym, i tak pozostanie.

Ale deklaracja członkowska do PSL będzie?

Jeżeli jakiekolwiek decyzje zapadną, to pan i słuchacze na pewno się o tym dowiecie.

Wygląda na to, że jest pani jedyną posłanką z przeszłością w Zjednoczonej Prawicy, której udało się dostać do Sejmu z list opozycji. Pani koledzy i koleżanki - Michał Wypij, Stanisław Bukowiec czy Iwona Michałek - nie uzyskali reelekcji. Jak to się pani udało?

Bardzo żałuję, że nie dostali się oni do parlamentu, bo byliby dla niego wartością dodaną. Natomiast to, że dalej będę mogła reprezentować Pomorze w parlamencie, świadczy o tym, że wiele osób uważało, że zachowałam się tak, jak należy się zachować w najtrudniejszych momentach. Wiedzieli o tym, że nie była to prosta droga, to była wyjątkowo trudna kadencja, ale jestem świadectwem tego, że można się PiS-owi przeciwstawić. Ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele po PiS-ie trzeba będzie poprawić.

Czy jako była policjantka deklaruje pani gotowość do tego, żeby na przykład objąć tekę w MSWiA, która byłaby związana z nadzorowaniem Komendy Głównej Policji?

Dziś bardzo ważną kwestią jest odpolitycznienie instytucji. Kto to będzie robił personalnie - to przyszłość. Natomiast obecnie bardzo ważne jest, żeby powołać nowy rząd, nowego szefa MSWiA i zrobić porządek w tak kluczowej instytucji, jaką jest polska policja. I pierwszym zadaniem nowego ministra będzie na pewno dymisja obecnego Komendanta Głównego Policji, generała Szymczyka. I wprowadzenie takich zmian, aby nigdy w przyszłości nie powtórzyły się, chociażby, takie sceny jak ta z wybuchem granatnika.

Jest pani w stałym kontakcie ze swoimi byłymi kolegami w policji. Jak zareagowali na wynik wyborów?

Nie będę cytować wszystkich SMS-ów, jakie dostałam. Ale na pewno oczekują tego, żeby zrobić porządek i odwołać komendanta głównego, bo sami nie identyfikowali się z tym, w jaki sposób zarządzał on policją.

Jakie systemowe zmiany trzeba wprowadzić jak najszybciej?

O odpolitycznieniu już powiedziałam. Kolejny temat to system szkoleń i przyjęć do policji. Dziś funkcjonariusze są przyjmowani według zupełnie nowych zasad. Te standardy obniżono po to, by wypełnić tworzące się z roku na rok wakaty, bo coraz więcej funkcjonariuszy odchodziło z policji.

Chodzi tu, jak rozumiem, o kwestię, chociażby, testów psychologicznych?

Dokładnie to mam na myśli. Próbowałam się dowiedzieć szczegółów na temat ich przeprowadzania, oczywiście ministerstwo mi nie odpowiedziało. Natomiast funkcjonariusze informowali mnie, że te testy pozbawione są części, która na przykład powodowałaby wyeliminowanie osób mających osobowości psychopatyczne. To brzmi wręcz strasznie, jeżeli ktoś, kto przeprowadza te testy, wie, że cały dział tego dotyczący został usunięty. Więc dziś należy zacząć od zmiany sposobu rekrutacji, systemu szkoleń. Zmiany personalne też są tu istotne, bo pamiętajmy, że ryba psuje się od głowy, a przywracanie normalności w policji po rządach PiS może potrwać latami.

Ważna jest też kwestia rozróżnienia policjantów. Bo niektórzy faktycznie okazywali się wiernymi sługusami władzy, bez oporów łamiącymi standardy, ale przecież jest mnóstwo funkcjonariuszy, którzy nie mieli specjalnie wyjścia i po prostu wykonywali polecenia. Czasem kompletnie absurdalne.

Wierzę, że funkcjonariusze, którzy wykonywali polecenia, zawsze wykonywali je zgodnie z prawem.

Ale wiemy, że tak nie zawsze było...

Każde takie sytuacje, które budziły kontrowersje, powinny zostać dogłębnie zbadane. Podkreślę, że niejednokrotnie, nawet w momentach, gdy interwencje podejmowane przez policjantów były bardzo krytycznie oceniane, ja często broniłam funkcjonariuszy. Bo wiem, że to nie zawsze tak wygląda, jak nam się wydaje na pierwszy rzut oka. I dopiero postępowanie dyscyplinarne jest w stanie dać nam odpowiedzi na te pytania. Zdarzało się, że opinia publiczna wycofywała się po czasie z krytycznej oceny, bo coś może wyglądało źle, ale okazywało się zgodne z procedurami.

Ale zatrzymanie posłanki Kingi Gajewskiej w Otwocku było czymś oczywiście niezgodnym z prawem, a jednak właśnie ogłoszono, że nikt nie poniesie za to odpowiedzialności...

Proszę zauważyć, kto to zakomunikował. Wiceminister Maciej Wąsik. To pokazuje, że było to ręcznie sterowane politycznie. I właśnie z tym powinniśmy skończyć. Chciałabym tu przekazać ministrowi Wąsikowi, że do każdej sprawy można wrócić. I do każdej sprawy wrócimy.

A co z kwestiami finansowymi? Jak rozumiem, największe zapotrzebowanie na zwiększenie uposażenia jest na tzw. dołach.

Oczywiście, że tak. Trzeba to bardzo skrzętnie przeanalizować i skończyć z marnotrawieniem pieniędzy w polskiej policji. Bo są miejsca, gdzie brakuje na papier, a są miejsca, gdzie powstają nowe posterunki, które są zamknięte przez sześć dni, a siódmego dnia funkcjonują przez cztery godziny.

Ale przecież PiS z dumą je otwierał po tym, jak były zamykane za rządów PO...

No właśnie, ale brakuje w tym wszystkim racjonalności. Takiego faktycznego zdiagnozowania potrzeb. Czy w tym, a nie innym miejscu, naprawdę musi powstawać budynek, który głównie stoi pusty? Czy może jednak potrzeba zwiększyć liczbę etatów w danej jednostce, na przykład komendzie powiatowej, tak żeby wzmocnić dany teren? PiS marnotrawił wiele środków, które mogłyby pójść na modernizację jednostek, nowe etaty czy podwyższenie uposażenia. I nie możemy zapomnieć - to bardzo ważne - o pracownikach cywilnych. Bez nich polska policja nie funkcjonuje. Oni czekają na naszą wspólną obietnicę całej opozycji: 20% podwyżki.

Black hawk zrywający na pikniku linię energetyczną, policjanci tnący konfetti dla wiceministra, to zapisze się w pamięci pani kolegów jako symbole ostatnich ośmiu lat?

Na pewno tak. Ja sama jako oficer dyżurny miałam do dyspozycji śmigłowce policyjne tylko wtedy, gdy była potrzeba ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Nigdy za moich czasów nikt nie wysyłał śmigłowców na pikniki partyjne. Dlatego ta władza zapisze się jako ta, która najbardziej zaszkodziła wizerunkowi polskiej policji.