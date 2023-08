Kandydatka PSL nie wie, czy Putin jest zbrodniarzem. "Nie znam się na wielkiej polityce"

Małgorzata Zych została zaprezentowana jako kandydatka opozycyjnego paktu senackiego w wyborach parlamentarnych. Rekomendowana przez PSL działaczka wystartuje do Senatu w jednym z okręgów na Podkarpaciu, obejmującym m.in. Stalową Wolę i Tarnobrzeg.

Małgorzata Zych kandydatką do Senatu. Wcześniej była w Konfederacji

Zych była jeszcze niedawno związana z Ruchem Narodowym i Konfederacją. Z ramienia tych ugrupowań kandydowała do sejmiku wojewódzkiego (w 2018) oraz do Sejmu (w 2019). To, co wprawiło w zdumienie część opinii publicznej, to nie fakt, iż zmieniła polityczne barwy, ale jej niedawne wypowiedzi oraz to, że nie odcięła się od nich w całości.

Przed tygodniem pisaliśmy, że Zych jeszcze niedawno występowała na konferencjach radykalnego posła Konfederacji Grzegorza Brauna, rozpowszechniała hasło "Stop ukrainizacji Polski" i nazywała współpracę polsko-ukraińską "Ukropolem". Mówiła też o Ukrainie, że to kraj "neobanderowski".

Podczas wtorkowej konferencji, podczas której wystąpili także inni kandydaci Trzeciej Drogi (koalicji PSL i Polski 2050) do Senatu - m.in. Michał Kamiński, Jan Filip Libicki czy gen. Mirosław Różański - Zych była pytana przez dziennikarzy o swoje poglądy. Jej odpowiedzi były jednak dość wymijające.

Putin zbrodniarzem? "Nie znam się na wielkiej polityce"

Pytana przez Patryka Michalskiego z Wirtualnej Polski, czy jej zdaniem Władimir Putin jest zbrodniarzem, odparła, że "nie zna się na wielkiej polityce" i "jest działaczką lokalną", która "przyszła tutaj z prowincji, z Tarnobrzega", gdzie "walczyła o sprawy ludzi, żeby był szpital dla mieszkańców". Dodała, że od uznania Putina za zbrodniarza wojennego są "międzynarodowe instytucje i organy".

- Ja mam poglądy demokratyczne. Podstawą stworzenia paktu senackiego było to, że zjednoczyły się wszystkie ugrupowania, które podzielają wartości demokratyczne i w pełni się z tymi wartościami utożsamiam - przekonywała Zych. Na pytanie, czy uważa Ukrainę za kraj "neobanderowski", oceniła, że takie jednostki jak UPA "są w obecnej Ukrainie uznane za armie narodowowyzwoleńcze". - Nie mówię tu nieprawdy, to wy jako dziennikarze powinniście to wiedzieć - stwierdziła.

Dopytywana jeszcze, czy żałuje swoich słów o "ukrainizacji" Polski, odpowiedziała, że w polskim społeczeństwie są "różne problemy, różnie widziane przez różne grupy społeczne", a Senat musi być pełną reprezentacją społeczeństwa. Zapewniła, że nigdy nie użyła słów "eurokołchoz" na określenie Unii Europejskiej. - Jesteśmy w UE i nie ma takich pomysłów by z niej wychodzić - oznajmiła.

Hołownia: w ludziach dokonują się zmiany

Kandydatki z Podkarpacia bronił za to jeden z liderów Trzeciej Drogi. - Jeśli ktoś wchodzi na nasz pokład, przyjmuje nasze wartości. W polityce we wszystkich ugrupowaniach nie brakuje ludzi, którzy kiedyś głosili poglądy sprzeczne z poglądami, które głosimy dzisiaj. W ludziach dokonują się zmiany, dokonuje się jakaś przemiana. Bardzo mocno kibicuję tej przemianie, która dokonała się w przypadku pani Zych - oświadczył Szymon Hołownia.

Zapewnił jednocześnie, że nie zgadza się z żadną z tez przytoczoną przez dziennikarzy. - Uważam te poglądy za nie na miejscu, nietrafne i szkodliwe. Nie ma w naszych sercach i naszej polityce miejsca na antyukraińskość w jakiejkolwiek postaci. [...] Nie ma miejsca na brak szacunku dla naszych sojuszników takich jak Stany Zjednoczone i tego nie będzie - zaznaczył przewodniczący Polski 2050.