Szymon Hołownia w odpowiedzi poprosił o wskazanie kandydatów na miejsce Mariusza Kamińskiego. Powołał się przy tym na orzeczenie Izby Pracy SN z 10 stycznia 2024 roku. Przesłanie dokumentu potwierdził Wirtualnej Polsce Stanisław Zakroczymski, dyrektor generalny kierujący Gabinetem Marszałka Sejmu.

Przypomnijmy, że marszałek Szymon Hołownia, zgodnie z procedurą, po zapadnięciu prawomocnego wyroku ws. Kamińskiego i Wąsika potwierdził wygaszenie ich mandatów, aby na miejsce skazanych polityków PiS mogli wejść inni posłowie. W sprawie wypowiedziały się dwie izby Sądu Najwyższego i wydały sprzeczne postanowienia.

Hołownia odpowiedział na pismo PKW ws. mandatów Kamińskiego i Wąsika

Jak to się stało? Gdy Kamiński i Wąsik się odwołali, Hołownia wysłał dokumenty do Izby Pracy Sądu Najwyższego, ale jeden z sędziów, powołany w czasie rządów PiS, przeniósł akta Macieja Wąsika do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu nie tylko mandatu Wąsika, ale także Kamińskiego.

Wniosek Kamińskiego w Izbie Pracy rozpoznali sędziowie, którzy trafili do Sądu Najwyższego jeszcze przed reformą PiS. Nie uwzględnili oni odwołania, potwierdzili natomiast wygaśnięcie mandatu byłego szefa MSWiA. Uznali również, że “czynność dokonana przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej w sprawie odwołania Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka Sejmu o stwierdzeniu wygaśnięcia jego mandatu poselskiego nie jest orzeczeniem SN”.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska