Resort kultury poinformował, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Powołał też nowe rady nadzorcze spółek, które z kolei powołały ich nowe zarządy.

Manifestacje pod TVP. Ludzie zgromadzeni na Woronicza i w centrum Warszawy

Są to następstwa przyjętej we wtorek przez Sejm uchwały ws. "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP". W środę do gmachu na Woronicza weszli już przedstawiciele nowych władz, a TVP Info przestało działać. Z kolei politycy PiS - na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim - rozpoczęli "okupację" budynku, krzycząc, że to "zamach na demokrację" i "niszczenie wolnych mediów".

Na razie protestują głównie politycy PiS oraz ci pracownicy mediów publicznych, którzy przez ostatnich 8 lat byli blisko związani z obozem władzy i uprawiali prorządową propagandę. Ale od środowego poranka pojawiały się informacje odnośnie planowanych demonstracji pod obiema siedzibami telewizji.

Na godz. 16 miał zostać zwołany protest przed budynkiem na Placu Powstańców Warszawy, gdzie mieści się studio TVP Info. Pisał o tym m.in. były szef stacji Samuel Perreira.

Stacja zapowiadała, że do sprzeciwu dołączą rolnicy. Trudno powiedzieć, czy faktycznie tak jest, ale na zdjęciach w galerii widać grupkę zgromadzonych osób oraz funkcjonariuszy policji. Jak podała stołeczna "Gazeta Wyborcza", przed 16. na pl. Powstańców Warszawy "były tylko cztery radiowozy". "Główne wejście od strony placu jest nieczynne. Działa jedynie to od ul. Jasnej. Wychodzą nim pracownicy TVP Info, m.in. Magdalena Ogórek" - czytamy w artykule.

Manifestacje pod TVP. "Wprowadzili nam stan wojenny"

- Mnie to przypomina stan wojenny, wtedy tak samo był tylko jeden przekaz. Tak jak teraz władza chce zrobić. Naucz się historii, to będziesz wiedział! - mówił jeden z mężczyzn do reportera "GW". - Wprowadzili nam bezprawny stan wojenny! Niech wszyscy jadą na Woronicza! - dodał inny.

Pojawiły się także informacje o kolejnej manifestacji, tym razem zwołanej na godz. 20 pod gmachem na ul. Woronicza, "okupowanym" od wtorku przez grupę oficjeli z PiS. Tomasz Sakiewicz z "Telewizji Republika" nazwał to wydarzenie "główną manifestacją".

Na Woronicza zebrała się jednak również grupa osób, które protestują przeciw działaniom nowych władz. Jest ich tam zdecydowanie więcej niż na placu Powstańców Warszawy.

