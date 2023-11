Marcin Mastalerek to były szef lokalnych struktur PiS, a także poseł i rzecznik tej partii. W listopadzie 2023 roku zakończył pracę w Ekstraklasie S.A., w której przez 5 lat pełnił funkcję wiceprezesa i został szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Mastalerek jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim. Działalność polityczną zaczął na drugim roku studiów, gdy wstąpił do młodzieżówki PiS. Jak sam mówił, początek jego zaangażowania w życie partii to okres tuż po wybuchu afery Rywina.

- Najbardziej trafiły do mnie poglądy prezentowane przez śp. Lecha Kaczyńskiego, walki z korupcją, postulatu zbudowania nowego, silnego państwa. Mojemu wejściu do polityki patronował Joachim Brudziński, który zauważył mnie w młodzieżówce PiS i po pewnym czasie zaproponował pracę w centrali partii przy Nowogrodzkiej – mówił przed laty polityk, cytowany przez Dziennik.

Marcin Mastalerek: PiS

Mastalerek pochodzi ze Szczecina, ale po raz pierwszy startował w wyborach z Łodzi. W 2010 roku wybrano go na radnego w sejmiku łódzkim, a decyzją władz partyjnych został także szefem okręgu łódzkiego, jednego z największych w kraju, powstałego z połączenia trzech innych rejonów: łódzkiego, sieradzkiego i piotrkowskiego.

Po roku wystartował w wyborach parlamentarnych, otrzymał mandat poselski i ponownie został doceniony przez władze PiS - został najmłodszym członkiem komitetu politycznego tej partii. Mastalerek szybko piął się w górę – najpierw został wicerzecznikiem PiS, a w 2014 r. został rzecznikiem partii po tym jak pełniący tę funkcję Adam Hofman został wyrzucony z partii.

Mastalerek był też w sztabie PiS, który pracował w kampanii przed wyborami do europarlamentu oraz wyborami samorządowymi w 2014 roku.

Marcin Mastalerek - Andrzej Duda. Historia współpracy z prezydentem

W 2015 roku, przed wyborami prezydenckimi, Mastalerek został szefem sztabu Andrzeja Dudy i autorem jego kampanii. - Wówczas Andrzej Duda był kandydatem, któremu nikt nie dawał szans. Wystawienie go miało być przygotowaniem PiS-u do wyborów parlamentarnych. We władzach Prawa i Sprawiedliwości powiedziano: Marcin, masz wolną rękę. Wtedy Marcin Mastalerek, który bardzo dobrze zna się na polityce, powiedział, że podstawą jest przygotowanie strategii. Sztab, w którego skład wchodził m.in. Mastalerek i Beata Szydło wierzył w zwycięstwo – tak wydarzenia z 2015 roku relacjonował Mikołaj Wójcik, gość podcastu Radia ZET „Podejrzani Politycy”.

Sztab Mastalerka doprowadził Andrzeja Dudę do drugiej tury wyborów (w pierwszej ponad 5,1 mln głosów, 33%), w której obecny prezydent uzyskał 51,55% głosów. Autor kampanii wyborczej nie został doceniony - nie wystartował w wyborach parlamentarnych w 2015 r. i odszedł z PiS-u. Kulisy tych wydarzeń tłumaczy gość "Podejrzanych Polityków".

- Po pierwszej turze wyborów doszło do polityków PiSu, że Duda może wygrać i stwierdzono, żeby podzielić się sukcesem, aby Mastalerek nie ‘urósł’ zbyt bardzo. Przodował w tym Jacek Kurski. Jarosław Kaczyński wezwał do siebie Marcina Mastalerka, który nie przyjechał na Nowogrodzką. Wszyscy wiedzieli, że tego dnia skończyła się jego kariera w PiS-ie. Wiedział to Andrzej Duda, który jest przekonany, że został prezydentem tylko dlatego, że Mastalerek poświęcił karierę, by on wygrał wybory. Przez lata współpracy między prezydentem a autorem jego kampanii nawiąząła się linia przyjaźni i zaufania – podsumował Mikołaj Wójcik.

Mastalerek współpracował z prezydentem także po wyborach prezydenckich w 2020 roku, w których Andrzej Duda wywalczył drugą kadencję. Głosowanie odbyło się w czerwcu (pierwsza tura) i w lipcu (druga). We wrześniu Mastalerek został doradcą społecznym prezydenta.

Marcin Mastalerek: Orlen, Ekstraklasa

W lutym 2016 roku, po objęciu funkcji prezesa zarządu PKN Orlen przez Wojciecha Jasińskiego, Marcin Mastalerek został dyrektorem ds. komunikacji korporacyjnej w tym koncernie. Zastąpił Tomasza Filla, pełniącego tę funkcję od 2017 roku. Mastalerek pracował w Orlenie nieco ponad rok - odszedł z koncernu jesienią 2017, a później objął stanowisko wiceprezesa w Ekstraklasie.

W spółce był zatrudniony od końca 2018 roku, a odpowiadał w niej za komunikację w zakresie public affairs, komunikację społeczno-wizerunkową, bezpieczeństwo oraz współpracę z rządem, samorządami i klubami w zakresie budowy infrastruktury dla piłki młodzieżowej. Stanowisko objął pod koniec 2018 roku.

Marcin Mastalerek: wiek, rodzina

Marcin Mastalerek ma 39 lat. Od 2013 roku jest żonaty z Beatą Mastalerek. Para doczekała się dwóch córek.

