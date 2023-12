Marek Czyż poprowadzi pierwsze wydanie "Wiadomości". Kim jest?

Zmiany kadrowe w TVP nadchodzą wielkimi krokami. Wiadomo już, że szefem nowych "Wiadomości", które pojawią się już pod inna nazwą, będzie Paweł Płuska, który od kilkunastu lat jest reporterem "Faktów" TVN. W pierwszym wydaniu zobaczymy Marka Czyża, który dawniej prowadził program “Bez retuszu” w TVP Info. Swoją karierę rozpoczynał w katowickim Radiu Top.

Marek Czyż: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Marek Czyż urodził się 25 marca 1968 roku w Cieszynie. Tam ukończył II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Marek Czyż: kariera zawodowa, TVP, Radio ZET

Marek Czyż karierę zawodową zaczął w połowie lat 90., w Radiu Top w Katowicach. W latach 1996-2008 pracował w TVP. Prowadził programy “Monitor Wiadomości”, “Gość Jedynki”. W TVP pracował także w zagranicznej redakcji TAI oraz jako śląski reporter TVP. W latach 2009–2011 w stacji telewizyjnej TVS prowadził Silesia Informacje, a także programy Kiosk i Gość TVS. Od 2009 do 2011 roku był jednocześnie dyrektorem programowym stacji. W 2011 roku Marek Czyż przeszedł do TVP Info, gdzie do 2016 roku współprowadził program “Poranek Info”. W tym czasie w TVP Info prowadził też programy “Bez retuszu”, “Czyżby?” oraz “Aktualności”. Marek Czyż znany jest też z programów publicystycznych (“Tu i teraz”, “Proste pytanie”, “Czyż nie…?”).

Przez dwa lata pełnił funkcję redaktora naczelnego serwisu Silesia24.pl, z którym nadal regularnie współpracuje. W 2020 dołączył do zespołu redakcyjnego internetowej rozgłośni Halo Radio. Przez półtora roku, od stycznia 2022 roku, był dyrektorem informacji Radia Zet.

– Mam swoje projekty na Śląsku, idzie dość ciężki czas i chce się na nich skupić. Kierowanie działem informacji Radia Zet wymaga pełnego zaangażowania, trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie. To się robiło niemożliwe. Musiałem wybrać i wybrałem to, co jest mi bliższe – tłumaczył wówczas.

Jesienią 2020 r. Marek Czyż uruchomił własny serwis publicystyczny CzyzTak.pl, który prowadzi do dzisiaj. Profil „Czyż tak” na Facebooku obserwuje 60 tys. osób,a youtubowy kanał Czyż tak! subskrybuje niemal 40 tys. osób.

Marek Czyż: Wiadomości TVP

Na Woronicza trwa prawdziwa rewolucja. Wielu dziennikarzy zostało zwolnionych, inni odeszli sami w geście protestu przeciwko zmianom.We wtorek rano posłowie nowej większości złożyli w Sejmie uchwałę „w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”. Jak można przeczytać w projekcie uchwały:

“Sejm uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach konstytucji"

Prawdopodobnie pierwsze wydanie “ Wiadomości” w nowej odsłonie zobaczymy już 21 grudnia. To właśnie Marek Czyż, zamiast Danuty Holeckiej, poprowadzi program.

Marek Czyż: życie prywatne, rodzina

Marek Czyż prywatnie jest ojcem Zuzanny Czyż, która również jest dziennikarką. Zuzanna Czyż znana jest przede wszystkim z TVP 3 Katowice. Marek Czyż zawsze wspierał córkę:

– Dopóki nie było Zuzy na świecie, to dzieci traktowałem dość obojętnie. Ale odkąd ona się urodziła, to towarzyszy mi jedno uczucie… Strach – mówił w jednym z wywiadów.

Marek Czyż był przyjacielem Kamila Durczoka, z którym pracował w kilku redakcjach. Po śmierci dziennikarza Czyż wspominał:

“Opuścił mnie przyjaciel. Człowiek, który nie zawiódł, zawsze wsparł, pomagał wstać i szczerze bił brawo, gdy było za co”.