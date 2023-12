Marek Czyż poprowadzi pierwsze wydanie "Wiadomości". Kim jest?

Marek Czyż to znany polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, związany w przeszłości m.in. z Telewizją Polską i Radiem ZET. Czyż jest publicystą, prezenterem programów informacyjnych. W czwartek, 21 grudnia 2023 r. dziennikarz poprowadzi pierwsze nowe wydanie "Wiadomości" TVP po zmianie rządu w Polsce.

Zmiany kadrowe w TVP nadchodzą wielkimi krokami. Wiadomo już, że szefem nowych "Wiadomości", które pojawią się już pod inną nazwą, będzie Paweł Płuska, który od kilkunastu lat jest reporterem "Faktów" TVN. W pierwszym wydaniu zobaczymy Marka Czyża, który dawniej prowadził program "Bez retuszu" w TVP Info.

Marek Czyż: wiek, pochodzenie, wykształcenie

Marek Czyż urodził się 25 marca 1968 roku w Cieszynie. Tam ukończył II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Marek Czyż: kariera zawodowa, TVP, Radio ZET

Marek Czyż karierę zawodową zaczął w połowie lat 90., w Radiu Top w Katowicach. W latach 1996-2008 pracował w TVP. Prowadził programy "Monitor Wiadomości", "Gość Jedynki". W TVP pracował także w zagranicznej redakcji TAI oraz jako śląski reporter TVP. W latach 2009–2011 w stacji telewizyjnej TVS prowadził Silesia Informacje, a także programy Kiosk i Gość TVS. Od 2009 do 2011 roku był jednocześnie dyrektorem programowym stacji. W 2011 roku Marek Czyż przeszedł do TVP Info, gdzie do 2016 roku współprowadził program "Poranek Info". W tym czasie w TVP Info prowadził też programy "Bez retuszu", "Czyżby?" oraz "Aktualności". Marek Czyż znany jest też z programów publicystycznych ("Tu i teraz", "Proste pytanie", "Czyż nie…?").

Przez dwa lata pełnił funkcję redaktora naczelnego serwisu Silesia24.pl, z którym nadal regularnie współpracuje. W 2020 dołączył do zespołu redakcyjnego internetowej rozgłośni Halo Radio. Przez półtora roku, od stycznia 2022 roku, był dyrektorem informacji Radia ZET.

– Mam swoje projekty na Śląsku, idzie dość ciężki czas i chce się na nich skupić. Kierowanie działem informacji Radia Zet wymaga pełnego zaangażowania, trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie. To się robiło niemożliwe. Musiałem wybrać i wybrałem to, co jest mi bliższe – tłumaczył wówczas.

Jesienią 2020 r. Marek Czyż uruchomił własny serwis publicystyczny CzyzTak.pl, który prowadzi do dzisiaj. Profil "Czyż tak" na Facebooku obserwuje 60 tys. osób, a youtubowy kanał "Czyż tak!" subskrybuje niemal 40 tys. osób.

Marek Czyż: Wiadomości TVP

Po wyborach 2023 i zmianie rządu, na Woronicza trwa prawdziwa rewolucja. Wielu dziennikarzy zostało zwolnionych, inni odeszli sami w geście protestu przeciwko zmianom. We wtorek rano posłowie nowej większości złożyli w Sejmie uchwałę „w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej”. Jak można przeczytać w projekcie uchwały:

“Sejm uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach konstytucji"

Prawdopodobnie pierwsze wydanie “ Wiadomości” w nowej odsłonie zobaczymy już 21 grudnia. To właśnie Marek Czyż, zamiast Danuty Holeckiej, poprowadzi program.

Marek Czyż: życie prywatne, rodzina

Marek Czyż prywatnie jest ojcem Zuzanny Czyż, która również jest dziennikarką. Zuzanna Czyż znana jest przede wszystkim z TVP 3 Katowice. Marek Czyż zawsze wspierał córkę:

– Dopóki nie było Zuzy na świecie, to dzieci traktowałem dość obojętnie. Ale odkąd ona się urodziła, to towarzyszy mi jedno uczucie… Strach – mówił w jednym z wywiadów.

Marek Czyż był przyjacielem Kamila Durczoka, z którym pracował w kilku redakcjach. Po śmierci dziennikarza Czyż wspominał:

“Opuścił mnie przyjaciel. Człowiek, który nie zawiódł, zawsze wsparł, pomagał wstać i szczerze bił brawo, gdy było za co”.