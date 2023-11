Marek Sawicki zabiera głos ws. Konfederacji. „Nie jestem marszałkiem dyktatorem”

Marek Sawicki przekazał podczas wtorkowej konferencji prasowej, że w poniedziałek po południu zadzwonił do niego Andrzej Duda i zaprosił go na spotkanie. Najdłuższy stażem poseł dowiedział się w Pałacu Prezydenckim, że głowa państwa zamierza mu powierzyć funkcję marszałka seniora. – Było to dla mnie duże zaskoczenie, ale panu prezydentowi się nie odmawia – przyznał poseł.

Marek Sawicki spotka się z przedstawicielami klubów

W środę 8 listopada o 12:00 Marek Sawicki spotka się z przedstawicielami klubów poselskich. – Zaczynamy bezpośrednie konsultacje w sprawie pomieszczeń, miejsc na sali sejmowej. W kwestii scenariusza można powiedzieć, że Kancelaria Sejmu już go przygotowuje. Czekamy jeszcze na oficjalne pismo, które prezydent w sprawie marszałka seniora przyśle do Sejmu – przekazał ludowiec. – To są zadania organizacyjne, przygotowanie struktury pomieszczeń, rozdzielenia sal, kwestie wstępnego określenia liczby komisji sejmowych, uzgodnienia z klubami parytetów, czyli techniczne sprawy, które na początku każdej kadencji są przygotowywane – doprecyzował polityk.

Sawicki powiedział też, że w środę kluby otrzymają pisma z prośbą m.in. o wskazanie kandydatów na sekretarzy posiedzenia inauguracyjnego. – Wszystkie kluby będą miały szansę na zgłoszenie sekretarzy, a moją rolą jest wybranie dwóch – tłumaczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Marszałek senior – kim jest, co robi? Oto jego zadania

Marszałek senior: „Nie jestem marszałkiem dyktatorem”

Przedstawiciel PSL przyznał, że nie wie, czy klub PiS przedstawi swojego kandydata na marszałka Sejmu. – Każdy klub będzie miał prawo zgłosić kandydaturę na marszałka Sejmu. Będziemy przygotowywali się do tego, by na pierwszym posiedzeniu być może wybrać członków Trybunału Stanu – przekazał marszałek senior, dodając, że jeśli prezydium izby zostanie powołane bez zwłoki, to inauguracyjne posiedzenie odbędzie się wyłącznie w poniedziałek i nie będzie przeciągnięte na kolejne dni, a „nowy marszałek w każdej chwili w ciągu siedmiu dni może zwołać kolejne posiedzenie Sejmu”.

Marek Sawicki wypowiedział się też na temat tego, czy wszystkie kluby, w tym Konfederacja, powinny mieć swoją reprezentację w prezydium Sejmu. – Uzgodnimy to. Nie jestem marszałkiem dyktatorem, jestem marszałkiem seniorem. Jestem tutaj, żeby zorganizować pracę, a nie narzucać własną wolę. Jeśli chciałbym ją wyrazić, to byłoby nie fair wobec wszystkich uczestników konsultacji. Poza tym nie wiem, czy zgłoszą własnego kandydata – podsumował polityk PSL.

Nie przegap

Źródło: Radio ZET