"Marek Suski rozpoczął exposé". Konsternacja w Sejmie

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek po godzinie 10 rozpoczął wygłaszanie w Sejmie exposé. Gdy szef dwutygodniowego rządu podążał w stronę sejmowej mównicy, przerwał mu wiceszef klubu PiS Marek Suski. – Jeżeli chce pan w tak szczególnym dniu złożyć wniosek formalny, chętnie to panu umożliwię – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. – Przepraszam panie premierze – dodał.

Sejm. Marek Suski przeszkodził Morawieckiemu

– Pan marszałek raczył zauważyć, że jest to dzień szczególny. Debata nad programem działania Rady Ministrów to najważniejsza debata w Sejmie. Pan marszałek zaproponował 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów poselskich. [...] Żeby poważnie traktować nasz kraj, naszych obywateli, żeby mogli się dowiedzieć, jaki jest program działania rządu, to zgłaszam wniosek o zmianę sposobu prowadzenia obrad i wyznaczenie debaty, żeby wszyscy posłowie mogli zabrać głos – mówił Suski.

– Tę sprawę Sejm już rozstrzygnął w głosowaniu. Zwracam uwagę, że każdy poseł będzie mógł wystąpić ze swoim pytaniem do nowego prezesa Rady Ministrów – odpowiedział Szymon Hołownia. – Nie będą one limitowane co do ilości. [...] To jest właśnie nieograniczanie wypowiedzi – stwierdził.

Przed rozpoczęciem exposé jeden z posłów zgłosił sprzeciw wobec zaproponowanego kształtu debaty. W głosowaniu za zaproponowanym przez marszałka Sejmu czasem debaty zagłosowało 241 posłów (w tym z KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy), a przeciw - 180 posłów, przede wszystkim z klubu PiS.

Drugi krok konstytucyjny

Jeśli w głosowaniu rząd Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania, inicjatywę w sprawie wyboru premiera i rządu przejmie Sejm. Wystawienie wspólnego kandydata – Donalda Tuska – zapowiedziały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, razem mające większość 248 posłów. Po godz. 16:30 odbędzie się debata, a o godz. 20:00 - głosowanie nad wyborem premiera. We wtorek 12 grudnia o godzinie 9:00 nowy prezes Rady Ministrów przedstawi program działania i skład rządu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów. Według harmonogramu głosowanie nad nowym rządem odbędzie się o godz. 15:00.

