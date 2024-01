- Nie dalej, jak tydzień temu złożyłem do pana prokuratora Adama Bodnara wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mariana Banasia. To jest ten wniosek częściowo ponowiony, który został rozpoznany przez poprzedni Sejm. Zawiera on również nowe zarzuty i zależy mi na tym, by pan prokurator Bodnar, zgodnie z ustawą, jak najszybciej ten wniosek poddał pod procedowanie Sejmu – powiedział prok. Michał Ostrowski.

Podczas rozmowy poinformował również, że zarówno on, jak i inni "zastępcy Prokuratora Generalnego" odmówili wykonania polecenia Bodnara, który nakazał im wykorzystanie zaległych urlopów. Zaznaczył, że ich działalność jest istotna dla bezpieczeństwa państwa.

Marian Banaś stanie przed sądem? Pojawiły się nowe zarzuty

- Zajmuję się nadzorem nad najpoważniejszymi postępowaniami związanymi z wyłudzeniami podatku VAT, z wyłudzeniami funduszy unijnych, są to także sprawy dotyczące osób zajmujących eksponowane stanowiska państwowe – powiedział prok. Ostrowski.

- Najwyższa Izba Kontroli jest tak skonstruowana, że nie spełnia wymogów urzędu państwowego i tego w ogóle nie można poważnie brać pod uwagę. Na jej czele stoi człowiek, który w moim przekonaniu powinien sam stanąć przed sądem i gdyby stanął przed uczciwym sądem to długo nie wyszedłby z więzienia - mówił w Sejmie kilka dni temu Jarosław Kaczyński.

Dziennikarze przypomnieli prezesowi PiS, że Marian Banaś został wybrany na szefa NIK głównie głosami jego partii, a politycy PiS określali go jako "kryształowego" i "niezwykle uczciwego". Kaczyński odparł, że w tej sprawie jego partia "popełniła bardzo ciężki błąd".

Źródło: Radio ZET/ PAP/ wPolityce.pl