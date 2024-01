Marian Banaś, nazywany z powodu charakteru i doświadczenia w walce z komunizmem "pancernym Marianem" to obecnie jeden z największych krytyków rządu Zjednoczonej Prawicy. Szef NIK potępił już m.in. postawę polityków w obliczu pandemii, organizację wyborów kopertowych, działanie CBA, podsłuchiwanie polityków systemem Pegasus, ogromne wydatki Funduszu Sprawiedliwości czy zarządzanie TVP. Tymczasem jeszcze przed kilkoma latami, Banaś był chwalony przez władze PiS za reformę skarbową i nazywany "kryształowym".

W styczniu 2024 roku Jarosław Kaczyński, komentując działalność NIK-u pod wodzą Banasia stwierdzi: "Popełniliśmy bardzo ciężki błąd". -Najwyższa Izba Kontroli jest tak skonstruowana, że nie spełnia wymogów urzędu państwowego i tego w ogóle nie można poważnie brać pod uwagę. Na jej czele stoi człowiek, który w moim przekonaniu powinien sam stanąć przed sądem i gdyby stanął przed uczciwym sądem to długo nie wyszedłby z więzienia - powiedział Kaczyński w Sejmie.

Banaś twierdzi z kolei, że PiS reaguje w ten sposób z powodu kontroli NIK-u, które wykazały liczne błędy w zarządzaniu spółkami i instytucjami. – Dzieje się tak dlatego, by zmusić mnie do rezygnacji z funkcji i zmiany wyników niektórych kontroli. To przypomina mi czasy bolszewickie, gdy po ogłoszeniu stanu wojennego za to, że byłem patriotą i należałem do „Solidarności”, zostałem aresztowany i skazany na 4 lata więzienia. Dzisiaj to samo robi obecna władza. To w czystej postaci państwo policyjne – oświadczył.

Marian Banaś: wykształcenie, wiek

Banaś ma 68 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu religioznawstwa oraz audytu wewnętrznego (2009–2010). Zdobył aplikację sądową oraz Najwyższej Izby Kontroli. W czasach studenckich i późniejszych był mocno zaangażowany w działalność opozycji antykomunistycznej, za co inwigilowało i rozpracowywało go SB (w latach 1977-81). Z tego powodu był też więziony - karę pozbawienia wolności za „Solidarność” odbywał w latach 1981–1983. Wyrok był dłuższy – aż 4 lata – ale po dwóch zwolniono go z powodu choroby żony.

-Były takie czasy, lata 70., 80., gdy liczyłem się z tym, że mogą mi odebrać życie. Za działalność w opozycji dostałem wyrok - cztery lata więzienia. Dla mnie liczy się przede wszystkim praca dla Polski. Są pewne wartości, które są ponad życie człowieka. I ja takie wartości wyznaję – mówił Banaś „Gazecie Wyborczej”, pytany o działalność w PRL-u.

Marian Banaś: życiorys

Po wyjściu z więzienia założył i prowadził Komitet Pomocy Więzionym za Przekonania, a także redagował podziemne pismo „Homo Homini” i tworzył Polską Partię Niepodległościową. Banaś kolportował też wydawnictwa w Krakowie i na Podhalu, działał w studenckim komitecie „S”, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Konfederacji Polski Niepodległej, a w latach 1980–1981 Ruchu Młodej Polski.Za działalność w opozycji Banaś został odznaczony przez Rząd RP na Uchodźstwie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Po zakończeniu okresu komunistycznej okupacji w Polsce, Banaś został doradcą Antoniego Macierewicza w rządzie Jana Olszewskiego. Funkcję tę pełnił niecały rok, po czym rozpoczął pracę w NIK-u, gdy instytucją kierował Lech Kaczyński. Późniejszy prezydent RP zresztą blisko współpracował z Banasiem. W instytucie awansował na kolejne szczeble, a odszedł z niego po otrzymaniu nominacji na stanowisko wiceministra finansów w rządzie PiS. W NIK Banaś przepracował ponad 13 lat (1992-2005).

Po przejściu do rządu Banaś poza funkcją ministerialną zarządzał też Służbą Celną. W 2008 roku władzę przejmuje Donald Tusk i PO, a Marian Banaś odchodzi z polityki i wraca do NIK w Krakowie (2008-2015). Za kilka lat znowu jednak znajdzie się w rządzie - po wygranych przez PiS wyborach, w latach 2015–2016, jest wiceministrem finansów, od 2016 roku sekretarzem tamże. Jednocześnie, od 2015 jest również szefem Służby Celnej i od 2016, czyli od roku powstania instytucji, szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Marian Banaś: NIK

Banaś był w rządzie Beaty Szydło odpowiedzialny m.in. za reformę skarbową i uszczelnienie tzw. luki VAT-owskiej, na skutek której do skarbu państwa nie wpływały setki miliardów złotych. Mateusz Morawiecki, premier rządu, w którym później znajdzie się Banaś, tak mówił o jego nominacji na szefa NIK: - Chciałbym przede wszystkim podkreślić znaczące zasługi prezesa Banasia w likwidacji patologii VAT-owskich i usprawnianiu systemu skarbowego – stwierdził w rozmowie z "Do Rzeczy". Na stanowisko prezesa NIK Sejm wybrał Banasia w sierpniu 2019 roku, gdy był on ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego. Urzędnik rezygnuje z funkcji w resorcie i obejmuje instytucję, w której pracował łącznie przez 20 lat.

Przed zakończeniem obecnej kadencji obóz władzy chciał odwołania Banasia, choć początkowo politycy PiS bronili go, gdy TVN ujawnił, że w krakowskiej kamienicy należącej do szefa NIK działa hotel na godziny, prowadzony przez ludzi z półświatka. Później jednak służby zarzuciły Banasiowi m.in. ukrywanie majątku i nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym. Chodziło m.in. o rzekome zatajanie dochodów.

W lipcu 2021 r. prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sejmu wniosek o uchylenie Banasiowi immunitetu. Szef NIK twierdził, że ten proces był „politycznym spiskiem” i działaniem na zlecenie. - Wykonuję swoje obowiązki zgodnie z ustawą, ale zaczęła się nagonka, nagle się okazało, że gdy Banaś będzie kontrolował wydatki w instytucjach, nie powinien być na tym stanowisku – mówił urzędnik, odnosząc się do kontroli NIK w kontrolowanym przez Ziobrę Funduszu Sprawiedliwości, z którego, jak twierdzi, były minister finansował swoją kampanię wyborczą i wspierał sprzyjających mu działaczy.

Marian Banaś: kadencja

Prokuratura zarzucała Banasiowi zaniżanie majątku: śledczy twierdzą, że nie zapłacił ponad 50 tys. zł podatku. - To jeden wielki cyrk polityczny, decyzje polityczne, chodzi o to, by pozbawiać NIK niezależności, postawić na moim miejscu człowieka uległego, podporządkowanego celom jednej partii, która oczekuje, by niewygodne ustalenia chował pod dywan albo zmuszał kontrolerów do innych wyników – komentował Banaś w Polsat News.

Wedle ustawy o NIK prezes może utracić stanowisko z powodu rezygnacji, śmierci lub stanu zdrowia, złożenia nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego, wyroku Trybunału Stanu albo prawomocnego skazania przez sąd. Sześcioletnia kadencja Banasia kończy się w 2025 roku.

Marian Banaś: partia

Dwukrotnie starował w wyborach parlamentarnych – w 2005 roku z listy Ligi Polskich Rodzin, a w 2007 roku z PiS. Nie uzyskał mandatu. Później podkreślał, że nigdy nie czuł się politykiem. - Nigdy nie byłem partyjniakiem, nie pracowałem dla tej czy innej partii. Pracowałem dla Polski – twierdził w „Wyborczej”.

Marian Banaś: wiek, rodzina, syn, karate

Marian Banaś jest żonaty. Doczekał się czwórki dzieci. Deklaruje się jako człowiek wierzący i praktykujący. W 2004 jego 21-letni wówczas syn Bartłomiej zginął w Pirenejach.

Synem i jednocześnie asystentem społecznym Banasia w NIK jest Jakub Banaś, kandydat Konfederacji na posła. To 41-letni absolwent prawa, menedżer w kolejnych państwowych firmach, właściciel przedsiębiorstw i kancelarii na terenie Krakowa. Jedna z firm Jakub Banasia została skontrolowana przez CBA, co zbiegło się w czasie ze sporem Banasia-seniora z politykami rządzącej.

Marian Banaś jest karateką (stopień 1 dan uzyskany w 2013) i trenerem karate.

Źródło: Wyborcza/Do Rzeczy/Polsat News/Encyklopedia Solidarności/Rzeczpospolita/PAP