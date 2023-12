To ma być nowy szef policji. Nieoficjalnie: ma orzeczenie o trwałej niezdolności do służby

Zmiana władzy w Polsce oznacza nie tylko wymianę kierownictw ministerstw, państwowych spółek, lecz także służb mundurowych. Dotychczasowy szef polskiej policji gen. Jarosław Szymczyk złożył już rezygnację, aczkolwiek formalnie odejdzie z KGP pod koniec stycznia 2024 roku.

To ma być nowy szef policji. Nieoficjalnie: ma orzeczoną pełną niezdolność do służby

Wirtualna Polska informowała już, że jego następcą ma być nadinsp. Mariusz Dąbek. To były szef małopolskiej policji i "zaufany człowiek" nowego ministra kultury (a w przeszłości szefa MSWiA) Bartłomieja Sienkiewicza. To właśnie przekonywał obecnego szefa resortu spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego do tej kandydatury. Dąbek był też rozpatrywany jako jeden z wiceszefów tego ministerstwa.

Doniesienia te potwierdzili dziennikarze śledczy Radia ZET i portalu RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca. Dąbek ma przejąć kierownictwo "w drugiej połowie tygodnia". To jednak niejedyny ciekawy wątek, który ustalili reporterzy.

Okazało się bowiem, że nadinspektor miał do tej pory orzeczoną lekarsko pełną niezdolność do służby. To oznacza, że jeśli ma zostać komendantem głównym, komisja będzie musiała to orzeczenie jak najszybciej zmienić.

Choć kandydatura Dąbka wydaje się niemal pewna, to do niedawna w grze były również inne nazwiska. Wśród nich m.in. dyrektor Biura Ruchu Drogowego Piotr Owsiewski, były wielkopolski Komendant Wojewódzki Rafał Batkowski czy komendanci Piotr Mąka oraz Sławomir Piekut z Poznania.

