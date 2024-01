To "ulubiony poseł" Hołowni? "Konfrontacje z nim mają w sobie coś pierwotnego"

Mariusz Gosek to poseł, o którym jest w ostatnim czasie dość głośno. W poprzedniej kadencji raczej w drugim szeregu, w tej zaś parlamentarzysta Suwerennej Polski jest wszędzie tam, gdzie dochodzi do konfrontacji. Był obecny m.in. w siedzibie TVP na Woronicza, gdzie uczestniczył w "obronie" mediów publicznych.

Widać go było także w grupie protestujących pod aresztem śledczym Warszawa-Grochów, gdzie we wtorek przewieziono zatrzymanych w Pałacu Prezydenckim Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Mariusz Gosek w akcji. Hołownia: jeden z moich ulubionych posłów

Kamery zarejestrowały, jak przepychający się przez tłum Gosek krzyczy, że "to się kończy i kończy się tym, że nie będzie przyjęty budżet i zaraz będą przyspieszone wybory". Duża część komentatorów zinterpretowała tę wypowiedź jako plan PiS i całej Zjednoczonej Prawicy na obstrukcję prac Sejmu i w efekcie powstanie szansy na zmianę władzy.

O pośle klubu PiS wypowiedział się w rozmowie z TVN24 Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu nazwał go "jednym z ulubionych". - Uwielbiam. Konfrontacje z nim mają w sobie coś takiego pierwotnego, chciałoby się powiedzieć - stwierdził.

Jest taki jasnowidz w Polsce, do którego ludzie często zwracają się z różnymi problemami. Ja pamiętam, że on mi przewidział chyba zwycięstwo w wyborach prezydenckich, teraz też różne rzeczy przewiduje. Może pan Gosek powinien rozważyć zmianę zajęcia - Szymon Hołownia

- Pan poseł Gosek - ja już miałem z nim do czynienia na sali sejmowej - jest osobowością, która, jeżeli mogę tak powiedzieć, ma dość krótki lont. To znaczy, on się szybko wzbudza, biegnie, chce się bić, wykłócać. Jest w tym coś uroczego - podsumował ten wątek lider Polski 2050.

Mariusz Gosek. Kim jest poseł Suwerennej Polski?

41-letni Mariusz Gosek to pochodzący z Kielc polityk Suwerennej Polski (wcześniej Solidarnej Polski). Był m.in. sekretarzem generalnym partii, a w latach 2018-20 radnym sejmiku województwa świętokrzyskiego i członkiem jego zarządu.

W Sejmie zasiada od 2020 roku, gdy kilka miesięcy po rozpoczęciu kadencji przejął mandat po Dominiku Tarczyńskim (który z kolei objął dodatkowy mandat w Parlamencie Europejskim). W wyborach w 2023 roku uzyskał reelekcję.

