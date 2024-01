Mariusz Gosek: wykształcenie, działalność polityczna. Kim jest parlamentarzysta?

Mariusz Gosek to polski parlamentarzysta. Jest członkiem partii Suwerenna Polska. W ławach sejmowych po raz pierwszy zasiadł w 2020 r. Ma również doświadczenie samorządowe. Przed rozpoczęciem kariery parlamentarnej był m.in. członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego. Skąd pochodzi i jakie wykształcenie ma Mariusz Gosek? Jak przebiegała jego działalność polityczna? Oto kilka faktów na jego temat.

Mariusz Gosek: wiek, wykształcenie

Mariusz Gosek urodził się 20 sierpnia 1982 r. w Kielcach. Z wykształcenia jest pedagogiem resocjalizacji. W 2005 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym i Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej (od 2011 r. uczelnia funkcjonuje jako Uniwersytet Jana Kochanowskiego).

Mariusz Gosek: kariera, działalność polityczna

W przeszłości Mariusz Gosek był m.in. współpracownikiem wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. Pracował także w gabinecie wojewody świętokrzyskiego – Grzegorza Banasia. Przez cztery lata sprawował również funkcję asystenta europosła Jacka Włosowicza, po czym od 2015 do 2018 r. kierował biurem poselsko-senatorskim, które ten prowadził wspólnie ze Zbigniewem Ziobrą. W 2018 r. został radnym sejmiku świętokrzyskiego oraz członkiem zarządu województwa.

Od 2015 r. przez cztery kolejne lata sprawował funkcję sekretarza generalnego Solidarnej Polski, która w 2023 r. zmieniła nazwę na - Suwerenna Polska. W marcu 2017 r. zasiadł w zarządzie głównym partii. W 2022 r. ponownie został jej sekretarzem generalnym, po czym rok później zastąpił go Piotr Cieplucha.

W 2019 r. Mariusz Gosek startował w wyborach parlamentarnych z listy komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim. Nie udało mu się wtedy dostać do Sejmu. Rok później zdecydował się jednak przyjąć mandat poselski po Dominiku Tarczyńskim, który miał wówczas zostać europosłem po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. "Kandydowałem do polskiego Sejmu po to, żeby w razie wyboru, którego dokonują mieszkańcy regionu świętokrzyskiego, reprezentować wyborców, którzy zdecydowali się na mnie oddać swój głos. Dlatego jest oczywiste, że obejmę ten mandat." - mówił.

W Sejmie zasiadał w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. ponownie ubiegał się o mandat poselski z ramienia komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymał łącznie 5309 głosów, co przełożyło się na miejsce w ławach sejmowych.

Mariusz Gosek: życie prywatne

Poseł nie zdradza zbyt wiele ze swojego życia osobistego. Posiada jednak konto na Instagramie, gdzie informuje m.in. o swojej bieżącej działalności. Od czasu do czasu publikuje na nim również prywatne fotografie, na których pozuje w towarzystwie swoich bliskich.

